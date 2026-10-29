* investiții de zeci de milioane de lei au transformat artere importante din Iași în șantiere * Tătărașul se luptă cu noroiul, Copoul este sufocat de trafic, iar în zona Socola–Bucium deplasările au ajuns să dureze peste o oră

Centrul Iașului arată bine. Dincolo de el, însă, orașul este brăzdat de șanțuri, străzi decopertate și restricții de circulație. La sfârșitul lunii octombrie, lucrările de infrastructură afectează simultan cartiere importante, iar traficul și deplasările pietonale au devenit o încercare zilnică. Investițiile sunt necesare, dar amploarea șantierelor și modul în care sunt gestionate ridică probleme serioase. În multe zone, ieșenii suportă luni întregi disconfortul unor intervenții care par să nu se mai termine.

Tătărași, lucrări peste lucrări și străzi îngropate în noroi

Pe străzile Pantel și Ion Creangă, intervențiile la infrastructură au lăsat suprafețe deteriorate, pământ răscolit și noroi. Accesul pietonal este îngreunat, iar parcările haotice complică circulația. Pe strada Călărași, lucrările se desfășoară din aprilie. APAVITAL a înlocuit 388 de metri de conducte pentru alimentarea cu apă, dar în septembrie au început alte intervenții, pentru reabilitarea a 363 de metri de canalizare. Investiția în rețeaua de apă din Tătărași valorează aproape 18 milioane de lei și cuprinde aproximativ 17,5 kilometri de conducte și 474 de branșamente. Pentru refacerea canalizării de pe Călărași sunt prevăzuți alți 836.156 de lei. Operatorul estimează finalizarea refacerii carosabilului până pe 13 noiembrie, în funcție de vreme. Până atunci, locuitorii circulă printre șanțuri și pietriș.

Copou -- 57,7 milioane de lei și 18 luni de șantier

În Copou, modernizarea liniei de tramvai dintre Piața Eminescu și Rondul Triumf a dat peste cap circulația. Contractul, în valoare de 57,75 milioane de lei fără TVA, prevede înlocuirea a 1.416 metri de linie dublă, reabilitarea a peste 6.000 de metri pătrați de trotuare și amenajarea a două stații. Durata contractuală este de 18 luni. Lucrările au început în septembrie, odată cu reluarea cursurilor, iar șantierul s-a extins între Toma Cozma și zona Casei de Asigurări de Sănătate. Circulația tramvaielor a fost întreruptă, iar o parte a traficului este preluată de străzile Sărărie și C.A. Rosetti. Într-un cartier cu școli, universități, spitale și instituții publice, restricțiile afectează deplasările zilnice.

Socola și Bucium, 86 de minute pentru traversarea orașului

Lucrările la Pasajul Socola au produs unul dintre cele mai severe blocaje. Pe 7 octombrie, asociația Moldova Vrea Infrastructură a monitorizat o deplasare din Vișan până la Gara Iași: 86 de minute. A fost cel mai mare timp înregistrat în seria de 18 deplasări analizate.

Reabilitarea pasajului costă aproximativ 64 de milioane de lei, dintre care 10,4 milioane reprezintă investiția în ruta ocolitoare de 1,4 kilometri. Contractul prevede 18 luni de lucrări. Circulația dinspre Bucium spre Podu Roș a fost deviată peste calea ferată, în timp ce sensul opus utilizează pasajul.

Asociația a cerut Primăriei măsuri urgente pentru dirijarea traficului și verificarea mobilizării constructorului.

Milioane pentru modernizare, prea puțină grijă pentru prezent

Doar proiectele prezentate din Copou și Socola totalizează peste 120 de milioane de lei. La acestea se adaugă investițiile în rețelele din Tătărași. Sumele sunt importante, iar infrastructura orașului are nevoie de reabilitare.

Dar un contract de milioane nu justifică străzile lăsate impracticabile, intervențiile succesive în același carosabil sau insuficienta coordonare a restricțiilor.

Iașul are nevoie de șantiere, nu de haos. Iar administrația trebuie judecată nu doar după valoarea contractelor semnate, ci și după capacitatea de a menține orașul circulabil cât timp se lucrează. Modernizarea se vede în proiecte. Dezorganizarea se simte zilnic, în cartiere.

Dan DIMA