Proiecte antreprenoriale susținute prin She Builds NEB

* Iașul trebuie să își valorifice potențialul industrial și să atragă investiții printr-o strategie de dezvoltare susținută la nivel european * mesajul a fost transmis de europarlamentara Adina Vălean la Conferința Națională OFA, care a reunit antreprenori și invitați internaționali *

Iașul trebuie să devină o zonă de accelerare industrială, capabilă să atragă investiții, să dezvolte producția și să creeze valoare economică. Mesajul a fost transmis joi, 29 octombrie 2026, de europarlamentara Adina Vălean, fost comisar european, la Conferința Națională „Obiectiv Europa 2034: România competitivă & She Builds NEB”, desfășurată în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Iașul, în fața unei oportunități industriale

În intervenția sa, Adina Vălean a subliniat necesitatea ca Iașul să își consolideze capacitatea industrială și să valorifice oportunitățile oferite de viitoarele politici europene. Europarlamentara a indicat că președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ar trebui să inițieze demersurile necesare pentru ca județul să fie luat în considerare ca zonă de accelerare industrială.

În această perspectivă, poziția geografică nu trebuie să mai reprezinte un dezavantaj pentru Regiunea Nord-Est. Infrastructura, investițiile și capacitatea de a produce valoare economică pot reduce distanțele față de marile centre industriale europene.

Propunerea nu reprezintă, în acest moment, o decizie privind acordarea unui statut oficial Iașului, ci o direcție de dezvoltare pentru care autoritățile județene ar urma să facă demersuri.

Antreprenori din toată țara și invitați din cinci țări

Conferința a reunit membre ale Organizației Femeilor Antreprenor (OFA) din întreaga țară, reprezentanți ai mediului de afaceri, experți și invitați din cinci țări. Printre participanți s-au numărat Adina Vălean, membră a Parlamentului European și fostă comisară europeană, Mirabela Miron, președinta FICSIMM și OFA, Ana-Maria Icătoiu, președinta executivă FICSIMM, și Amalia Georgescu, vicepreședintă națională a federației.

La eveniment au participat și Radu Grădinaru, consulul onorific al Franței la Iași, Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, și Vasile Asandei, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Dezbaterile s-au concentrat asupra viitorului finanțărilor europene pentru perioada 2028–2034, competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, investițiilor, inovării și rezilienței economice. Unul dintre subiectele importante a fost schimbarea mecanismelor de finanțare, inclusiv orientarea către instrumente financiare și garanții pentru companii.

Proiecte antreprenoriale susținute prin She Builds NEB

Conferința a inclus și finala competiției She Builds NEB, destinată femeilor antreprenoare din Regiunea Nord-Est care dezvoltă soluții inovatoare, cu accent pe sustenabilitate și utilizarea eficientă a resurselor.

Programul prevede selectarea a două echipe câștigătoare, fiecare urmând să beneficieze de 4.000 de euro, participarea la conferința internațională Slush din Helsinki și acces la un program de incubare de opt luni, cu mentorat, consultanță și sprijin pentru dezvoltarea prototipurilor.

Evenimentul a fost organizat în cadrul inițiativei europene Ignite NEB, prin colaborarea Digital Innovation Zone, Atelierul de Idei, FICSIMM și a partenerilor din mediul antreprenorial.

Dincolo de competiția dedicată antreprenoarelor, conferința a adus în prim-plan o miză economică majoră: capacitatea Iașului de a trece de la atragerea punctuală a finanțărilor europene la dezvoltarea unei baze industriale competitive.

Maura ANGHEL