USR cere Primăriei recuperarea banilor din dosarul „Păcura”

Consilierii locali USR cer Primăriei Iaşi să solicite recuperarea unui prejudiciu de peste 2 milioane de lei în dosarul DNA „Păcura”, în care municipalitatea figurează ca persoană vătămată. Aceştia au depus un proiect de hotărâre prin care oraşul să se constituie parte civilă în proces, demersul trebuind făcut până la 20 noiembrie.

Liderul grupului consilierilor locali USR, Dragoş Popa, şi consilierul Ovidiu Bulgariu au înaintat proiectul după ce, potrivit USR, Direcţia Naţională Anticorupţie a informat municipalitatea, pe 26 octombrie, că este persoană vătămată în dosar şi a solicitat un răspuns privind constituirea ca parte civilă. „Nu cerem nimănui să condamne pe cineva înaintea justiţiei. Cerem un lucru elementar: Primăria să îşi apere banii şi să facă toate demersurile legale pentru recuperarea lor. Peste 2 milioane de lei nu pot fi trataţi ca o pagubă oarecare”, a declarat Filip Havârneanu, preşedintele filialei municipale USR Iaşi.

Prin proiectul depus, consilierii USR solicită ca municipalitatea să se constituie parte civilă pentru întregul prejudiciu şi să poată cere recuperarea banilor inclusiv de la eventualele părţi responsabile civilmente. Potrivit iniţiatorilor, această procedură nu presupune costuri pentru bugetul local.

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USR cere ca proiectul să fie introdus pe ordinea de zi a primei şedinţe a Consiliului Local, „fără amânare”, astfel încât cererea de recuperare a prejudiciului să fie depusă în termenul stabilit. „Municipiul Iaşi figurează ca persoană vătămată într-un dosar DNA, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. Banii aceştia nu sunt ai Primăriei, sunt ai ieşenilor, şi nimeni nu are dreptul să îi trateze ca pe o pierdere acceptabilă”, spune Dragoş Popa.

Dosarul DNA vizează plata din bugetul local a peste 2 milioane de lei pentru 542 de tone de păcură din rezerva de stat, care, potrivit procurorilor, nu ar fi existat în realitate, deşi documentele ar fi atestat existenţa şi recepţia combustibilului. Până acum sunt vizaţi primarul Mihai Chirica şi alţi nouă funcţionari ai Primăriei.

Potrivit USR, ancheta a fost nepublică aproximativ doi ani, perioadă în care Consiliul Local nu ar fi fost informat că municipiul este considerat persoană vătămată. Formaţiunea solicită ca fiecare consilier local să îşi asume public votul asupra proiectului.

Constituirea ca parte civilă ar permite municipalităţii să solicite despăgubiri în cadrul dosarului penal. Existenţa prejudiciului şi răspunderea persoanelor vizate urmează să fie stabilite potrivit procedurilor judiciare. Laura RADU