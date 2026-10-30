* în timp ce parcurile industriale din Oradea au atras investiții de sute de milioane de euro, Iașul avansează cu două viteze * Miroslava dezvoltă o zonă economică activă, iar la Lețcani, după ani de cheltuieli publice, investitorii întârzie să apară

Terenuri există, facilități fiscale sunt, iar universitățile pregătesc anual specialiști. Cu toate acestea, județul Iași nu reușește să transforme avantajele locale într-un flux de investiții comparabil cu cel din vestul României. În 2026, diferența dintre parcurile industriale ieșene și cele din Oradea nu se măsoară doar în milioane de euro, ci și în fabrici construite, contracte semnate și locuri de muncă.

Miroslava demonstrează că investițiile pot veni și în Moldova

La marginea Iașului, Miroslava s-a transformat într-unul dintre principalele puncte de interes pentru companiile care caută spații de producție și logistică. Cele două parcuri industriale reunesc aproximativ 71,6 hectare și peste 70 de firme rezidente.

Contractele încheiate prevăd investiții de aproape 100 de milioane de euro, iar în martie 2026 lucrau aici aproximativ 2.100 de persoane. Alte câteva mii de salariați sunt angajați în unitățile industriale dezvoltate în vecinătate.

Capitalul străin nu lipsește. Grupul german Mennekes, specializat în echipamente electrice, a investit peste 11 milioane de euro într-o unitate care produce componente destinate infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice.

Perspectivele de extindere sunt importante, însă trebuie separate investițiile deja realizate de cele promise. Pentru ocuparea completă a celor două parcuri, estimările administrației indică peste 150 de milioane de euro și până la 4.500 de locuri de muncă.

La Lețcani, milioane de lei fără fabrici

La polul opus se află parcul industrial administrat de Consiliul Județean Iași. Proiectul de la Lețcani dispune de 18,6 hectare și are o istorie administrativă de peste un deceniu, dar nu a reușit să atragă firme rezidente.

Până în 2026, investițiile publice au ajuns la aproximativ 28,17 milioane de lei. În schimb, societatea care administrează parcul estima venituri anuale de numai 12.000 de lei și cheltuieli de peste 628.000 de lei.

Pentru continuarea activității, autoritățile au pregătit o suplimentare a capitalului cu 3 milioane de lei, în perioada 2026–2027.

Situația scoate la iveală una dintre problemele dezvoltării economice locale: amenajarea unui parc industrial și obținerea statutului oficial nu sunt suficiente pentru a convinge o companie să investească. Investitorii urmăresc costurile, accesul la transport, utilitățile și timpul necesar pentru începerea producției.

Oradea a transformat terenurile în investiții de 620 de milioane de euro

În vestul țării, Oradea oferă imaginea unei dezvoltări industriale ajunse la maturitate. La sfârșitul anului 2025, două dintre parcurile Eurobusiness erau ocupate integral, iar al treilea atinsese un grad de ocupare de 95%.

Investițiile realizate în parcurile industriale orădene însumau aproximativ 620 de milioane de euro, dintre care 210 milioane proveneau din capital german.

Un exemplu recent îl reprezintă grupul ebm-papst, care a inaugurat în 2026 o unitate de 30 de milioane de euro, destinată producției și activităților de cercetare-dezvoltare.

Oradea are un avantaj greu de compensat pentru Iași: proximitatea piețelor din Europa Centrală. Pentru o fabrică ce livrează constant în Germania, Austria sau Ungaria, fiecare oră economisită pe traseu contează.

Autostrăzile pot schimba poziția economică a Iașului

Datele Băncii Naționale arată că soldul investițiilor străine directe din județul Iași a crescut de la 448 de milioane de euro în 2015 la 858 de milioane în 2025. Avansul este semnificativ, dar județul continuă să se situeze sub marile centre economice din vest.

În aceste condiții, autostrada A8 reprezintă mai mult decât un proiect rutier. O conexiune rapidă cu vestul țării ar putea reduce costurile logistice și ar face județul mai atractiv pentru producătorii orientați către export.

Pe lista proiectelor locale se află și dezvoltarea unor noi parcuri industriale la Pașcani și Plugari. Deocamdată, acestea nu pot fi contabilizate drept investiții productive.

Pentru Iași, adevărata provocare nu mai este rezervarea unor suprafețe pentru industrie, ci transformarea lor în spații în care companiile să înceapă efectiv producția. Dan DIMA