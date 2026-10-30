* trei zile cu premiere teatrale, balet, concerte, expoziții și petreceri tematice * între 30 octombrie și 1 noiembrie, Iașul propune evenimente pentru toate vârstele, inclusiv numeroase activități cu acces gratuit

Ultimul weekend din octombrie transformă Iașul într-o scenă a contrastelor. Halloweenul aduce petreceri și costume extravagante, în timp ce teatrele, muzeele și sălile de concerte propun întâlniri cu arta. De vineri, 30 octombrie, până duminică, 1 noiembrie 2026, ieșenii pot alege între o premieră la Teatrul Național, balet la Operă, festivaluri, expoziții și evenimente pentru copii. Joi, 29 octombrie, a deschis deja seria manifestărilor culturale și de divertisment.

Vineri, 30 octombrie: balet, flori și începutul petrecerilor

Opera Națională Română Iași prezintă, de la ora 18.30, baletul „Don Quijote”, pe muzica lui Ludwig Minkus. Spectacolul oferă una dintre principalele atracții culturale ale serii. Tot vineri se încheie SACRUM Iași Art Festival, eveniment care a adus în oraș expoziții și manifestări dedicate artei sacre.

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” deschide ediția a 50-a a expoziției „Flori de toamnă”, care poate fi vizitată până pe 22 noiembrie. Biletul costă 25 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru elevi, studenți și pensionari.

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Seara, distracția se mută în cluburi. MINA Iași găzduiește „Hollywood After Dark”, de la ora 21.00, iar SKIN propune o petrecere latino de Halloween de la ora 23.00.

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Sâmbătă, 31 octombrie: premiera „Martiri” și pisici de rasă

Unul dintre evenimentele importante ale weekendului este premiera spectacolului „Martiri”, de Marius von Mayenburg, în regia lui Botond Nagy. Reprezentația începe la ora 19.00, la Sala Teatru la Cub a Naționalului ieșean.

La Biblioteca Centrală Universitară, tot de la ora 19.00, violonista Irina Mureșanu și pianistul Dragoș Andrei Cantea susțin recitalul „Trick or Trill”, în cadrul Classix Lab. Prețurile anunțate pentru bilete pornesc de la aproximativ 47 de lei.

În Atrium Palas începe WCF International Cat Show, o expoziție-concurs cu arbitri internaționali și feline din numeroase rase. Evenimentul continuă duminică, iar accesul publicului este gratuit.

Grădina Palas găzduiește, pe tot parcursul weekendului, Lavanda Hallo Fest, cu peste 40 de producători români, produse artizanale și activități de sezon. Intrarea este liberă.

Duminică, 1 noiembrie: concerte, teatru și 70 de ani de Operă

Opera Națională Română Iași organizează, de la ora 18.30, întâlnirea aniversară „Opera 70”, cu intrare gratuită, pe bază de rezervare. Teatrul Național programează o nouă reprezentație a spectacolului „Martiri”, de la ora 19.00.

La Casa de Cultură a Studenților, publicul poate vedea musicalul „Cocoșatul de la Notre Dame”, tot de la ora 19.00. Legend Pub găzduiește concertul Anei Coman, „Hidden Gems”, de la ora 20.00, iar trupa Snails cântă la Berarium, la aceeași oră.

Pentru copii, Teatrul Luceafărul prezintă „Uriașul egoist”, la ora 11.00, și „De ziua lui Pinocchio”, de la 17.30. Biletele costă 48 de lei pentru adulți și 12 lei pentru copii, elevi și studenți.

Halloween pentru copii, distracție gratuită pentru familii

Palas și Mall Moldova concentrează numeroase activități destinate familiilor. Atelierele de Halloween, paradele costumelor, experimentele din „Magic School” și tabăra interactivă „Viking Kids Training Camp” oferă alternative la spectacolele cu bilet.

Sâmbătă, Palas Campus organizează „The Halloween Hangout”, de la ora 18.00, cu personaje costumate, magie și premii. Intrarea este gratuită.

Pentru ieșenii care preferă o activitate în aer liber, duminică, între orele 12.00 și 20.00, pe pietonalul Ștefan cel Mare, la intersecția cu strada Ion C. Brătianu, este programat și un târg de adopții cu animale de la Adăpostul Municipal Tomești.

Ultimul weekend din octombrie oferă astfel suficiente motive pentru a ieși din casă, chiar și pe vreme rece: spectacole pentru toate vârstele, artă, muzică, târguri și activități gratuite. Tania DAMIAN