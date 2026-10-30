Ahmetov închide Metaleurgica! Oamenii, concediați!

* conducerea miza pe integrarea fabricii ieșene în rețeaua internațională de producție și logistică , însă realitatea a fost însă răsturnată de efectele războiului * s-a declanșat procedura de concediere colectivă pentru aproximativ 190 de angajați

Final dramatic pentru una dintre importantele platforme industriale ale Iașului! Fabrica Metinvest Tubular Iași se închide, iar aproximativ 190 de angajați sunt afectați de oprirea activității. Aceștia vor face obiectul unei concedieri colective în următoarea perioagă, procedura fiind deja Agenției Județene pentru Ocuparea Forțelor Muncii și Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași.

Conflictul din Ucraina lovește în lanț industria grupului controlat de miliardarul Rinat Ahmetov: comenzile s-au prăbușit, aprovizionarea cu materie primă este grav afectată, iar lipsurile nu mai par o problemă temporară!

O mare parte dintre salariați au fost deja trimiși acasă. În lipsa comenzilor și a fluxului constant de semifabricate, fabrica nu mai poate funcționa în condiții normale. Criza nu mai înseamnă doar o pauză de producție, ci pune capăt planurilor ambițioase anunțate după preluarea unității.

Achiziția fostei ArcelorMittal Tubular Products a reprezentat prima investiție directă a grupului Metinvest în România. Conducerea miza pe integrarea fabricii ieșene în rețeaua internațională de producție și logistică în cursul anului 2026. Realitatea a fost însă răsturnată de efectele războiului.

Unitatea produce tuburi mici sudate din oțel carbon și dispune de cinci linii de producție pentru țevi, două linii de tăiere longitudinală și două instalații pentru acoperiri speciale. La începutul anului, planul prevedea livrarea a până la 180.000 de tone de semifabricate de la combinatul ucrainean Zaporizhstal.

Numai că industria ucraineană este afectată de atacurile asupra infrastructurii energetice, de întreruperi ale producției și de dificultăți de aprovizionare. Zaporizhstal a redus producția de oțel în ianuarie 2026 la 234.400 de tone, cu 15,8% sub nivelul lunii precedente.

Pentru cei aproximativ 190 de angajați de la Iași, promisiunile investiției s-au transformat într-o incertitudine dramatică. Fabrica se închide, iar criza provocată de război arată cât de vulnerabile pot deveni investițiile industriale dependente de lanțurile de aprovizionare din Ucraina.

Raluca STROE