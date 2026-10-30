Geometria secretă a picturii, dezvăluită de prorectorul UNAGE

* 34 de picturi și trei sculpturi și instalații semnate de artistul ieșean Cristian Ungureanu vor fi prezentate la Bruxelles, în cadrul unui proiect cultural care aduce împreună arta, matematica, muzica și poezia * evenimentul este organizat cu participarea unor instituții culturale și universitare din România și Belgia

Marile capodopere ale picturii europene ascund o arhitectură nevăzută, construită din proporții, ritmuri și raporturi matematice. Artistul ieșean Cristian Ungureanu, prorector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE), a transformat această idee într-un proiect artistic pe care îl prezintă acum publicului din Bruxelles. Expoziția „Muzica Sferelor – geometria secretă a picturii europene” va fi deschisă în perioada 3–17 noiembrie 2026, iar vernisajul este programat miercuri, 4 noiembrie, la Secția Consulară a Ambasadei României în Belgia.

37 de lucrări despre ceea ce ochiul nu vede

Expoziția cuprinde 34 de picturi pe pânză, fiecare măsurând 100 × 120 de centimetri, și trei lucrări de sculptură și instalație. În centrul proiectului se află o cercetare artistică desfășurată de Cristian Ungureanu de peste două decenii, dedicată principiilor geometrice care structurează imaginea. Demersul pornește de la analiza unor capodopere ale artei europene, pentru a identifica raporturile dintre forme, proporțiile și simbolurile utilizate în construcția compozițiilor. Nu este vorba despre simpla reproducere a unor picturi celebre, ci despre interpretarea mecanismelor vizuale care le conferă echilibru și expresivitate.

Printre reperele cercetării artistului se numără icoana „Sfânta Treime” a lui Andrei Rubliov, fresca lui Michelangelo din Capela Sixtină și creațiile lui Salvador Dalí. Pânzele sale, reunite sub denumirea „Pagini de jurnal”, amintesc de studiile și desenele pregătitoare ale vechilor maeștri.

De la expozițiile din Iași la capitala Belgiei

Născut la Iași în 1972, Cristian Ungureanu a absolvit studiile de pictură la Academia de Arte „George Enescu”, după care a petrecut șapte ani în Italia, unde a expus la Bologna, Veneția și Verona. Revenit în România, și-a continuat activitatea artistică și universitară.

În 2010, și-a susținut doctoratul cu teza „Dialog între sferă și cub. Geometria secretă a picturii europene”, cercetare care a devenit una dintre direcțiile fundamentale ale creației sale.

Proiectul prezentat la Bruxelles are și o legătură directă cu viața culturală recentă a Iașului. În octombrie 2026, lucrările din seria „Muzica sferelor” au fost expuse la Centrul Internațional de Artă Contemporană „Baia Turcească”, în cadrul primei ediții a Festivalului SACRUM.

Poezie, muzică și cercetare universitară

Vernisajul de la Bruxelles va include o prezentare susținută de Cristian Ungureanu despre relația dintre geometrie și pictură. Chitariștii Cezar Doboș și Matei Bantăș, masteranzi ai UNAGE Iași, vor interpreta un program muzical, iar actorii Raluca Zaharia și Doru Zaharia vor susține un recital de poezie.

Expoziția este curatoriată de Raluca Zaharia, cercetător la Institutul de Cercetări Multidisciplinare în Artă din Iași. Pe 5 noiembrie, manifestările vor continua la Université libre de Bruxelles, unde este programată o dezbatere academică despre relațiile dintre matematică, pictură și armonia muzicală. Printre participanți se numără Alexandra Crăciun, Alice-Cristina Toma și academicianul Baudouin Decharneux.

Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Belgia, UNAGE Iași și instituțiile academice partenere.

Proiectul valorifică acordul de cooperare încheiat în decembrie 2025 între universitatea ieșeană și Université libre de Bruxelles. Pentru școala de artă din Iași, expoziția reprezintă o nouă prezență internațională, construită în jurul unei cercetări care depășește granițele picturii și propune un dialog între știință și creație.

Expoziția poate fi vizitată până pe 17 noiembrie 2026, la Avenue de Cortenbergh 71, Bruxelles.

Maura ANGHEL