Blestemul investițiilor sportive continuă. Sala Polivalentă, blocată pentru a treia oară

Iașul rămâne fără mari investiții sportive! Primăria a anulat pentru a treia oară licitația pentru Sala Polivalentă din Moara de Vânt, un proiect de aproape 493 de milioane de lei. Motivul invocat: „omisiuni” în proiectul tehnic, care nu pot fi remediate fără modificarea documentației. Între timp, stadionul mult așteptat rămâne și el o promisiune.

Decizia a fost aprobată de primarul Mihai Chirica pe 28 octombrie, cu aproximativ o săptămână înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. 27 de firme își manifestaseră interesul pentru investiție, însă procedura s-a oprit înainte de desemnarea unui constructor.

Primăria susține că modificarea documentației ar afecta transparența și tratamentul egal al ofertanților. Nu a precizat însă ce anume lipsește din proiect, cine răspunde pentru aceste probleme și când va fi reluată licitația.

Costurile au crescut de peste două ori

Este a treia tentativă eșuată de atribuire a lucrărilor. În 2022, licitația de aproximativ 213 milioane de lei a fost anulată înainte de depunerea ofertelor, pe fondul scumpirii materialelor. În 2024, Compania Națională de Investiții a organizat o procedură de circa 330 de milioane de lei fără TVA, dar singura ofertă a fost respinsă din cauza graficului de execuție considerat nerealist.

Acum, proiectul a ajuns la aproape 493 de milioane de lei, cu 131,5% peste estimarea din 2022.

Complexul din Moara de Vânt ar urma să aibă 9.733 de locuri, o parcare subterană cu 960 de locuri și o suprafață de aproape 80.000 de metri pătrați. Planul urbanistic a fost aprobat în august 2022, dar construcția nu a început.

Banii pentru sală se împuținează

Primăria și-a asumat 25% din costurile lucrărilor de construcții-montaj, contribuție estimată inițial la peste 138 de milioane de lei. Speranța municipalității este ca Guvernul să preia finanțarea după 2028, însă Ministerul Dezvoltării a precizat că nu există un angajament ferm al statului pentru acoperirea diferenței.

Mai mult, consilierii locali urmează să voteze transferarea a 3,08 milioane de lei de la Sala Polivalentă către Șoseaua Bucium. Dacă propunerea trece, rezerva pentru sală va scădea la aproximativ 72 de milioane de lei.

Așadar, la Iași, după ani de planuri și trei licitații eșuate, nici sala, nici stadionul nu au un calendar clar de realizare. Marile investiții sportive rămân pe hârtie, iar costurile și incertitudinile continuă să crească.

Daniel BACIU