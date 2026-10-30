Rezultate finale la evaluarea planului managerial – concurs director școli. Vezi cele 227 de note!

* 329 de candidați s-au înscris în acest an la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere în untățile de învățământ preuniversitar din Iași * după desfășurarea a trei probe, în cursă au rămas 227 candidați * în perioada 12-27 noiembrie se va desfășura ultima probă: interviul * pe 9 decembrie se vor afișa rezultatele finale ale concursului * până la data de 16 decembrie se vor emite şi comunica deciziile de numire, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2027

Etapa de evaluare administrativă a proiectului planului managerial din cadrul probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în untățile de învățământ preuniversitar din Iași, desfășurată în perioada 23 – 29 octombrie 2026, a adus rezultate preponderent foarte bune. 225 de candidați au fost declarați promovați, în timp ce doar doi au fost respinși.

Procentul de promovare ajunge astfel la aproximativ 99,1%, iar media notelor celor 227 participanți a fost de 9,37. Evaluările au evidențiat numeroase punctaje ridicate: 128 de candidați au obținut cel puțin 9,50, iar 17 au primit nota maximă, 10,00.

Printre rezultatele de top se numără cele de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” și Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava, dar și de la unități precum Colegiul Național „Costache Negruzzi” și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași. Nota maximă a fost obținută și la Școala Gimnazială din Prisăcani, Liceul Teoretic „Miron Costin” din Pașcani și Școala Gimnazială din Bârnova.

Nu toate rezultatele au fost însă la fel de bune. Cea mai mică notă din tabel este 6,48, obținută pentru funcția de director la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Țibana. Candidatul a fost respins. A doua respingere a fost înregistrată la Școala Gimnazială „Axinte Uricariul” din Scânteia, unde un candidat la funcția de director a primit 6,64.

Dintre candidații promovați, cel mai mic punctaj a fost 7,02, înregistrat la Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava. În total, 13 rezultate au fost sub pragul notei 8, însă numai două s-au încheiat cu respingerea candidaților.

Notele obținute