Rezultate finale la evaluarea planului managerial – concurs director școli. Vezi cele 227 de note!
* 329 de candidați s-au înscris în acest an la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere în untățile de învățământ preuniversitar din Iași * după desfășurarea a trei probe, în cursă au rămas 227 candidați * în perioada 12-27 noiembrie se va desfășura ultima probă: interviul * pe 9 decembrie se vor afișa rezultatele finale ale concursului * până la data de 16 decembrie se vor emite şi comunica deciziile de numire, cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2027
Etapa de evaluare administrativă a proiectului planului managerial din cadrul probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în untățile de învățământ preuniversitar din Iași, desfășurată în perioada 23 – 29 octombrie 2026, a adus rezultate preponderent foarte bune. 225 de candidați au fost declarați promovați, în timp ce doar doi au fost respinși.
Procentul de promovare ajunge astfel la aproximativ 99,1%, iar media notelor celor 227 participanți a fost de 9,37. Evaluările au evidențiat numeroase punctaje ridicate: 128 de candidați au obținut cel puțin 9,50, iar 17 au primit nota maximă, 10,00.
Printre rezultatele de top se numără cele de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” și Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava, dar și de la unități precum Colegiul Național „Costache Negruzzi” și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași. Nota maximă a fost obținută și la Școala Gimnazială din Prisăcani, Liceul Teoretic „Miron Costin” din Pașcani și Școala Gimnazială din Bârnova.
Nu toate rezultatele au fost însă la fel de bune. Cea mai mică notă din tabel este 6,48, obținută pentru funcția de director la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Țibana. Candidatul a fost respins. A doua respingere a fost înregistrată la Școala Gimnazială „Axinte Uricariul” din Scânteia, unde un candidat la funcția de director a primit 6,64.
Dintre candidații promovați, cel mai mic punctaj a fost 7,02, înregistrat la Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza” din Miroslava. În total, 13 rezultate au fost sub pragul notei 8, însă numai două s-au încheiat cu respingerea candidaților.
Notele obținute
1 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director adjunct 1 9.70 Promovat
2 Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași Director 9.20 Promovat
3 Școala Gimnazială „Ion Haulică”, Ipatele Director 9.08 Promovat
4 Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași Director adjunct 9.38 Promovat
5 Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu”, Belcești Director 9.88 Promovat
6 Școala Profesională, Coarnele Caprei Director 9.92 Promovat
7 Liceul Tehnologic, Fântânele Director 9.96 Promovat
8 Școala Gimnazială, Sirețel Director 9.40 Promovat
9 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director adjunct 2 9.08 Promovat
10 Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași Director adjunct 8.52 Promovat
11 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director 9.70 Promovat
12 Școala Gimnazială, Prisăcani Director 10.00 Promovat
13 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director 9.32 Promovat
14 Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești Director adjunct 1 9.36 Promovat
15 Grădinița cu Program Prelungit, Lunca Cetățuii Director 9.68 Promovat
16 Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Gâștești Director adjunct 9.44 Promovat
17 Școala Gimnazială, Heleșteni Director 9.74 Promovat
18 Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu”, Belcești Director adjunct 9.90 Promovat
19 Grădinița cu Program Prelungit, Lunca Cetățuii Director 9.58 Promovat
20 Liceul Tehnologic, Fântânele Director 8.90 Promovat
21 Școala Gimnazială „Alecu Russo”, Iași Director 9.56 Promovat
22 Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași Director adjunct 9.86 Promovat
23 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director 8.72 Promovat
24 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director adjunct 9.06 Promovat
25 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Pașcani Director 10.00 Promovat
26 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director 9.20 Promovat
27 Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director adjunct 9.54 Promovat
28 Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director 9.02 Promovat
29 Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Iași Director 10.00 Promovat
30 Școala Gimnazială „Veniamin Costachi”, Sinești Director adjunct 9.96 Promovat
31 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași Director adjunct 10.00 Promovat
32 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni Director 9.80 Promovat
33 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași Director 10.00 Promovat
34 Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași Director adjunct 2 9.90 Promovat
35 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași Director adjunct 9.98 Promovat
36 Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei Director 9.90 Promovat
37 Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei Director adjunct 9.26 Promovat
38 Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași Director 9.28 Promovat
39 Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Pașcani Director 7.20 Promovat
40 Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași Director 9.98 Promovat
41 Grădinița cu Program Prelungit, Hârlău Director 9.40 Promovat
42 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director adjunct 9.32 Promovat
43 Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu”, Iași Director 9.14 Promovat
44 Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași Director 10.00 Promovat
45 Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director 9.90 Promovat
46 Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director adjunct 9.78 Promovat
47 Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Mircești Director 9.00 Promovat
48 Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director 9.32 Promovat
49 Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director adjunct 9.60 Promovat
50 Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Iași Director 9.96 Promovat
51 Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Iași Director adjunct 9.96 Promovat
52 Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani Director 9.94 Promovat
53 Școala Gimnazială, Scobinți Director adjunct 9.80 Promovat
54 Școala Gimnazială, Oțeleni Director 9.92 Promovat
55 Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași Director adjunct 10.00 Promovat
56 Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași Director adjunct 1 9.74 Promovat
57 Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași Director 10.00 Promovat
58 Școala Gimnazială, Grozești Director 9.72 Promovat
59 Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași Director adjunct 9.98 Promovat
60 Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director adjunct 9.48 Promovat
61 Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești Director 9.34 Promovat
62 Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani Director 10.00 Promovat
63 Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Pașcani Director 9.30 Promovat
64 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni Director adjunct 9.42 Promovat
65 Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași Director 9.56 Promovat
66 Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani Director adjunct 10.00 Promovat
67 Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași Director adjunct 2 9.56 Promovat
68 Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași Director 10.00 Promovat
69 Școala Gimnazială Nr. 1, Domnița Director 9.88 Promovat
70 Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voinești Director adjunct 7.90 Promovat
71 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani Director adjunct 9.54 Promovat
72 Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași Director 8.04 Promovat
73 Școala Gimnazială, Horlești Director 9.96 Promovat
74 Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași Director 9.96 Promovat
75 Liceul Tehnologic, Dagâța Director 9.92 Promovat
76 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 10.00 Promovat
77 Școala Gimnazială, Bârnova Director 7.86 Promovat
78 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Târgu Frumos Director 9.17 Promovat
79 Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director 6.64 Respins
80 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director 9.52 Promovat
81 Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești Director 9.62 Promovat
82 Școala Gimnazială, Cristești - Com. Cristești Director 9.78 Promovat
83 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 9.42 Promovat
84 Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director 9.02 Promovat
85 Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director adjunct 8.86 Promovat
86 Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii Director 9.48 Promovat
87 Școala Gimnazială, Grajduri Director 9.44 Promovat
88 Liceul Special „Moldova”, Târgu Frumos Director 9.64 Promovat
89 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași Director adjunct 9.84 Promovat
90 Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași Director 9.54 Promovat
91 Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași Director 9.96 Promovat
92 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 7.02 Promovat
93 Școala Gimnazială, Tansa Director 9.20 Promovat
94 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director adjunct 9.56 Promovat
95 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director 8.90 Promovat
96 Liceul Tehnologic, Dagâța Director 7.84 Promovat
97 Școala Gimnazială, Tansa Director 7.46 Promovat
98 Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza”, Iași Director adjunct 9.24 Promovat
99 Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași Director 9.50 Promovat
100 Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași Director adjunct 1 9.50 Promovat
101 Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director 8.18 Promovat
102 Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia Director adjunct 8.56 Promovat
103 Școala Gimnazială „Aron Vodă”, Aroneanu Director 9.96 Promovat
104 Școala Gimnazială, Butea Director 8.36 Promovat
105 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Iași Director adjunct 9.86 Promovat
106 Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași Director 9.84 Promovat
107 Școala Gimnazială, Valea Seacă Director 7.50 Promovat
108 Școala Gimnazială, Bârnova Director 7.98 Promovat
109 Școala Gimnazială, Bârnova Director 10.00 Promovat
110 Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași Director 9.70 Promovat
111 Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași Director adjunct 9.74 Promovat
112 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 9.78 Promovat
113 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași Director 9.00 Promovat
114 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director 9.80 Promovat
115 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director adjunct 9.78 Promovat
116 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director 9.54 Promovat
117 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director 9.80 Promovat
118 Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași Director adjunct 9.78 Promovat
119 Liceul Tehnologic „Petre P. Carp”, Țibănești Director adjunct 9.82 Promovat
120 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași Director 9.00 Promovat
121 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași Director adjunct 8.86 Promovat
122 Școala Gimnazială, Butea Director 9.78 Promovat
123 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director 9.80 Promovat
124 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director adjunct 9.74 Promovat
125 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 1 10.00 Promovat
126 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 2 9.88 Promovat
127 Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești Director adjunct 8.80 Promovat
128 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director adjunct 9.66 Promovat
129 Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași Director 9.70 Promovat
130 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Director 9.90 Promovat
131 Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director adjunct 9.00 Promovat
132 Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director 8.98 Promovat
133 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 8.78 Promovat
134 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director 9.40 Promovat
135 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director adjunct 9.40 Promovat
136 Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești Director 9.90 Promovat
137 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director 9.78 Promovat
138 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director adjunct 9.78 Promovat
139 Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director 9.44 Promovat
140 Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași Director adjunct 9.62 Promovat
141 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Director adjunct 8.30 Promovat
142 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 1 7.32 Promovat
143 Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași Director 9.70 Promovat
144 Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești Director 8.64 Promovat
145 Liceul Tehnologic Nr. 41, Iași Director 9.56 Promovat
146 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași Director 9.64 Promovat
147 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director 10.00 Promovat
148 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 9.60 Promovat
149 Liceul Tehnologic, Hârlău Director 9.82 Promovat
150 Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași Director adjunct 9.34 Promovat
151 Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești Director adjunct 9.90 Promovat
152 Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași Director 9.50 Promovat
153 Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești Director 8.66 Promovat
154 Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași Director 9.98 Promovat
155 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director 9.50 Promovat
156 Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași Director adjunct 9.40 Promovat
157 Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași Director adjunct 9.66 Promovat
158 Școala Gimnazială „Ion Simionescu”, Iași Director 9.66 Promovat
159 Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași Director adjunct 9.84 Promovat
160 Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași Director 9.90 Promovat
161 Școala Gimnazială, Ciohorăni Director 8.46 Promovat
162 Școala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni Director 9.34 Promovat
163 Școala Gimnazială, Tătăruși Director 7.24 Promovat
164 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 9.00 Promovat
165 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași Director 9.58 Promovat
166 Liceul Tehnologic, Vlădeni Director 9.80 Promovat
167 Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei Director adjunct 2 9.78 Promovat
168 Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași Director adjunct 9.90 Promovat
169 Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Dancu Director adjunct 10.00 Promovat
170 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 1 9.66 Promovat
171 Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava Director adjunct 2 9.62 Promovat
172 Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași Director adjunct 9.80 Promovat
173 Școala Gimnazială, Tătăruși Director 9.94 Promovat
174 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași Director adjunct 9.56 Promovat
175 Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași Director 10.00 Promovat
176 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director 9.00 Promovat
177 Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași Director adjunct 8.84 Promovat
178 Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 8.62 Promovat
179 Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Popești Director 9.76 Promovat
180 Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Popești Director adjunct 9.82 Promovat
181 Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iași Director adjunct 9.50 Promovat
182 Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași Director 9.42 Promovat
183 Liceul cu Program Sportiv, Iași Director adjunct 8.10 Promovat
184 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 8.62 Promovat
185 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director adjunct 9.26 Promovat
186 Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director 9.80 Promovat
187 Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 9.84 Promovat
188 Școala Gimnazială, Golăiești Director 9.26 Promovat
189 Școala Gimnazială, Miroslovești Director 8.34 Promovat
190 Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Cotnari Director adjunct 9.24 Promovat
191 Școala Gimnazială, Popricani Director 9.62 Promovat
192 Școala Gimnazială, Popricani Director adjunct 9.74 Promovat
193 Liceul Teoretic Waldorf, Iași Director 9.80 Promovat
194 Școala Gimnazială, Crucea Director adjunct 8.88 Promovat
195 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 8.88 Promovat
196 Școala Gimnazială „Olga Sturdza”, Holboca Director 9.42 Promovat
197 Școala Gimnazială „Olga Sturdza”, Holboca Director adjunct 8.50 Promovat
198 Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, Târgu Frumos Director 9.64 Promovat
199 Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași Director 8.68 Promovat
200 Liceul cu Program Sportiv, Iași Director adjunct 9.48 Promovat
201 Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iași Director 9.46 Promovat
202 Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 9.78 Promovat
203 Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași Director adjunct 9.62 Promovat
204 Școala Gimnazială, Crucea Director 9.10 Promovat
205 Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași Director 9.70 Promovat
206 Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director 7.80 Promovat
207 Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director adjunct 8.28 Promovat
208 Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Iași Director 9.94 Promovat
209 Școala Gimnazială, Miroslovești Director 9.08 Promovat
210 Școala Gimnazială, Rediu - Com. Rediu Director 9.46 Promovat
211 Școala Gimnazială, Lețcani Director 9.80 Promovat
212 Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu”, Victoria Director 9.68 Promovat
213 Școala Gimnazială, Miroslovești Director 9.32 Promovat
214 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 6.48 Respins
215 Școala Gimnazială, Costuleni Director 8.98 Promovat
216 Școala Gimnazială, Lețcani Director adjunct 9.92 Promovat
217 Școala Gimnazială, Lețcani Director adjunct 9.96 Promovat
218 Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana Director 8.82 Promovat
219 Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Iași Director adjunct 9.26 Promovat
220 Liceul cu Program Sportiv, Iași Director 9.88 Promovat
221 Școala Gimnazială „Gheorghe Ciobanu”, Andrieșeni Director 9.00 Promovat
222 Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, Târgu Frumos Director adjunct 8.82 Promovat
223 Liceul Tehnologic Special „Trinitas”, Târgu Frumos Director 8.50 Promovat
224 Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director 8.96 Promovat
225 Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos Director adjunct 9.00 Promovat
226 Școala Gimnazială, Popricani Director 9.74 Promovat
227 Școala Gimnazială, Popricani Director adjunct 9.74 Promovat.