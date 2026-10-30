Suceava, sub asediul urșilor! 144 de exemplare pot fi recoltate

* autoritățile recunosc că prevenția nu este suficientă * peste 1.100 de garduri electrice, distribuite pentru protejarea gospodăriilor

Suceava, sub presiunea urșilor! Autoritățile admit oficial că cele 34 de exemplare incluse în cota de prevenție sunt insuficiente în raport cu populația de urși din județ. În schimb, prin cota de intervenție sunt disponibile alte 110 exemplare, pentru care gestionarii fondurilor cinegetice pot solicita aprobarea recoltării sau relocării dacă animalele provoacă probleme în apropierea localităților.

Practic, cele două cote însumează 144 de exemplare, iar situația arată cât de serioasă a devenit problema urșilor care ajung în zonele locuite. Ministerul Mediului precizează că intervențiile au fost simplificate prin modificările legislative adoptate în 2025, în special în cazurile în care urșii pătrund în intravilan și pun în pericol viața și siguranța oamenilor.

Dar autoritățile încearcă să limiteze conflictele și prin măsuri de protecție. Un program național permite persoanelor fizice și juridice să obțină finanțare pentru instalarea gardurilor electrice și a altor dispozitive menite să împiedice animalele sălbatice să ajungă la gospodării și terenuri.

Iar cifrele sunt impresionante: 1.140 de sisteme electrice de protecție au fost achiziționate și distribuite către fondurile cinegetice în care a fost înregistrată prezența ursului brun.

În paralel, Garda Forestieră Suceava a primit echipamente speciale pentru intervenții: 10 cuști de transport cu platformă și 10 truse de tranchilizare, destinate capturării și relocării exemplarelor care ajung în localități și creează probleme.

Cu toate acestea, pentru oamenii din satele și orașele județului, pericolul nu dispare. Urșii continuă să reprezinte o amenințare atunci când coboară în zonele locuite, iar autoritățile caută soluții pentru a preveni întâlnirile care se pot transforma în tragedii. 144 de exemplare în cele două cote, 1.140 de garduri electrice și echipamente de intervenție: Suceava se confruntă cu o problemă care se vedea venind!

Ecaterina VICOL