Tot mai mulți ieșeni fără permis și băuți, prinși de polițiști în trafic

* o femeie cu 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat a lovit două mașini, la Balș * la Dagâța, un șofer de 62 de ani a intrat în coliziune cu un autoturism, apoi a ricoșat într-un foișor * testarea a indicat o alcoolemie de 0,83 mg/l alcoolemie

O zi plină de inconștiență pe drumurile din județul Iași! Polițiștii au descoperit mai mulți șoferi care au urcat la volan fără drept de a conduce, unii dintre ei după ce au consumat alcool. Printre cele mai grave situații se numără cea a unei femei de 47 de ani, care a avariat două autoturisme în localitatea Balș, dar și accidentul provocat de un bărbat de 62 de ani, care a intrat cu mașina într-un foișor, în comuna Dagâța.

Femeia depistată în Balș avea 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, după ce ar fi acroșat două vehicule staționate. În Dagâța, un șofer de 62 de ani a intrat în coliziune cu un autoturism, apoi a ricoșat într-un foișor. Testarea a indicat 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Nici în municipiul Iași situația nu a fost mai puțin îngrijorătoare. Un conducător auto cu permisul suspendat a fost găsit pe strada Anastasie Panu, după ce oprise pe prima bandă din cauza unor defecțiuni la mașină. Testul alcoolscopic a indicat 0,30 mg/l.

Lista celor care au ignorat legea continuă. La Cotnari, un bărbat de 51 de ani a fost prins conducând cu permisul suspendat. La Târgu Frumos, un tânăr de 20 de ani conducea fără să fi obținut vreodată permis pentru vreo categorie de vehicule.

Un alt caz revoltător a fost înregistrat în zona Răducăneni: un tânăr de 23 de ani a fost oprit după ce mașina se deplasa sinuos. Polițiștii au constatat că nu avea permis de conducere, iar etilotestul a indicat 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În toate aceste situații sunt efectuate cercetări, iar în cazurile de conducere fără permis au fost întocmite dosare penale. Pentru șoferii care au provocat accidente după consumul de alcool, au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Andrei TURCU