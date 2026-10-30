* digitalizarea administrației și transportul nepoluant sunt două dintre direcțiile de dezvoltare ale Iașului până în 2030 * investițiile au început, dar rezultatele sunt încă inegale

Viitorul Iașului se construiește între două realități: investițiile în tehnologie și problemele cotidiene ale locuitorilor. Până în 2030, orașul ar trebui să ofere servicii administrative accesibile de pe telefon, transport public nepoluant, trafic gestionat inteligent și alternative sigure la deplasarea cu automobilul. Direcțiile sunt incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2021–2030, aprobată de Consiliul Local în octombrie 2023. Rămâne însă distanța dintre proiecte și beneficiile concrete pentru cetățeni.

Digitalizarea Primăriei: milioane de lei și mai puține drumuri la ghișeu

Un indicator al schimbării este modul în care ieșenii își achită obligațiile fiscale. În primele nouă luni din 2026, municipalitatea a încasat aproximativ 319,6 milioane de lei din taxe și impozite locale. Dintre acestea, peste 205,5 milioane de lei au fost achitate prin canale online și ordine de plată, față de peste 114 milioane de lei încasate la ghișee.

Digitalizarea nu înseamnă însă doar posibilitatea de a plăti impozitele. Platforma ePortal a Primăriei permite depunerea solicitărilor, transmiterea sesizărilor și verificarea stadiului documentelor. Prin Digital.IAȘI sunt disponibile servicii electronice pentru instituții subordonate municipalității și unități de învățământ.

Există și un indicator mai puțin favorabil: din 232.687 de acte administrativ-fiscale comunicate în perioada ianuarie–septembrie 2026, numai 30.020 au fost transmise electronic, adică aproximativ 12,9%. Pentru următorii patru ani, provocarea este extinderea serviciilor digitale astfel încât cetățenii să poată rezolva integral procedurile fără deplasări repetate.

Transportul verde: 119 vehicule electrice și alte investiții

Cele mai vizibile progrese sunt în transportul public. În iunie 2026, Iașul ajunsese la 50 de tramvaie și 69 de autobuze electrice noi, achiziționate prin programe europene. Investițiile în vehicule și infrastructura aferentă au fost evaluate la aproximativ 150 de milioane de euro.

Modernizarea continuă. Municipalitatea a lansat în 2026 o nouă procedură pentru achiziția a zece tramvaie, cu o valoare estimată a contractului de 151,97 milioane de lei, inclusiv TVA. Vehiculele sunt prevăzute cu GPS, echipamente pentru numărarea călătorilor, sisteme de informare și avertizare a riscului de coliziune.

În paralel, proiectele de digitalizare a Depoului Dacia urmăresc introducerea unor sisteme moderne de administrare a flotei și conectarea acestora cu managementul traficului.

Bicicletele, punctul vulnerabil al orașului inteligent

Transportul electric nu rezolvă singur problema mobilității. Iașul are nevoie și de trasee continue pentru bicicliști, trotuare accesibile și legături eficiente între cartiere.

În iulie 2026, Primăria a anunțat pregătirea unui Masterplan pentru circulația bicicletelor, evaluat la 240.000 de lei, cu termen de elaborare de șase luni. Documentul trebuie să stabilească traseele, prioritățile și soluțiile pentru intersecții.

În Zona Metropolitană este în implementare proiectul pistei Bârnova–Dobrovăț, cu o lungime de 17,14 kilometri și un buget indicat de Asociația Zona Metropolitană Iași de aproximativ 16,7 milioane de lei. Traseul are însă predominant o funcție recreativă și nu înlocuiește infrastructura necesară navetei zilnice prin oraș.

Iași 2030: tehnologia trebuie să schimbe viața locuitorilor

Strategia locală pentru orașul inteligent include managementul traficului, stații inteligente, optimizarea traseelor, administrarea parcărilor și servicii publice digitale.

Pentru comunitate, rezultatele vor putea fi măsurate în minute economisite în trafic, documente obținute fără cozi, transport public predictibil și trasee sigure pentru deplasările alternative.

Dan DIMA