* la aproape un an și jumătate de la dispariția celebrului compozitor, trei artiști aduc pe scena Cercului Militar din Iași unele dintre cele mai iubite creații ale sale * două dintre interprete au colaborat direct cu Eugen Doga și i-au cunoscut viziunea muzicală

Iașul îi aduce un omagiu lui Eugen Doga, compozitorul care a transformat valsul într-un limbaj universal al iubirii. Duminică, 8 noiembrie 2026, de la ora 18.00, Cercul Militar va găzdui un concert dedicat creației sale, la aproape un an și jumătate de la moartea artistului. Soprana Ana Maria Donose, tenorul Gabriel Bîrjovanu și pianista Ina Cristea vor readuce în fața publicului melodii care au traversat generații, de la celebrul vals „Dulcea și tandra mea fiară” până la „Orașul meu alb” și „Codrii mei frumoși”. Evenimentul este organizat de Scandinavia Music School.

Un vals celebru și o moștenire care nu se stinge

Eugen Doga s-a stins din viață pe 3 iunie 2025, la vârsta de 88 de ani, lăsând în urmă o operă muzicală legată de cinematografie, teatru și marile scene de concert. Născut la 1 martie 1937, în satul Mocra, pe malul stâng al Nistrului, compozitorul a studiat violoncelul și compoziția la Chișinău, construindu-și ulterior o carieră internațională. La funeraliile sale, Republica Moldova a decretat doliu național.

Una dintre creațiile sale emblematice rămâne valsul din filmul „Dulcea și tandra mea fiară”, muzică ce a depășit cu mult notorietatea peliculei pentru care a fost compusă. Melodia a devenit o marcă a sensibilității lui Doga, în care eleganța și melancolia se întâlnesc într-o construcție orchestrală inconfundabilă.

La Iași vor răsuna și „Ochiul tău iubit”, „Nane Țokha”, „Codrii mei frumoși” și „Orașul meu alb”. Repertoriul anunțat reunește cântece despre dragoste, locurile natale și trecerea timpului, alături de pagini muzicale cunoscute publicului din filme și spectacole. Eugen Doga este Cetățean de Onoare al Iașului.

Două artiste care au lucrat cu Eugen Doga, pe scena din Iași

Concertul are o particularitate importantă: soprana Ana Maria Donose și pianista Ina Cristea nu sunt doar interprete ale lucrărilor lui Eugen Doga. Potrivit organizatorilor, cele două artiste au colaborat direct cu muzicianul, au susținut concerte alături de el și au beneficiat de îndrumarea sa artistică. Compozitorul le-a acordat permisiunea de a-i interpreta public creațiile.

Lor li se alătură tenorul Gabriel Bîrjovanu, fondatorul Scandinavia Music School, cu o carieră de peste două decenii la Den Norske Opera & Ballett din Oslo și peste 1.700 de spectacole și concerte în activitatea sa artistică. Cei trei sunt implicați și în pregătirea tinerilor muzicieni, ca profesori ai școlii ieșene.

Această legătură directă cu autorul oferă serii o dimensiune aparte. Publicul nu va asculta doar partituri celebre, ci interpretări construite și prin experiența întâlnirilor artistice cu Eugen Doga.

Biletele sunt disponibile pe platforma iaBilet.ro. Concertul este și o întâlnire între două generații: cea care a descoperit muzica lui Eugen Doga prin filme, radio și televiziune și cea care îi cunoaște astăzi melodiile prin noi interpretări.

Pentru Iași, seara de 8 noiembrie aduce în prim-plan un compozitor a cărui muzică a legat, timp de decenii, România și Republica Moldova. Un omagiu în care amintirea artistului rămâne vie prin vocile și instrumentele celor care îi duc creația mai departe.

Maura ANGHEL