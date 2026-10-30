* peste 4.600 de cetățeni din afara Uniunii Europene aveau drept de ședere în județul Iași în august 2026 * numai în primele șase luni ale anului au fost eliberate 1.738 de avize de angajare, pe fondul cererii de personal din construcții, servicii și alte domenii

Iașul își caută muncitorii la mii de kilometri distanță. Din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India sau Vietnam, cetățenii asiatici ajung să lucreze pe șantiere, în depozite, restaurante și firme de transport. Recrutarea din afara Uniunii Europene a devenit o soluție pentru angajatorii care nu reușesc să își acopere necesarul de personal. În august 2026, județul Iași avea 4.605 cetățeni extracomunitari cu drept de ședere valabil, potrivit datelor Serviciului pentru Imigrări Iași, comunicate public. Nu toți sunt însă salariați, dreptul de ședere putând avea și alte scopuri.

Peste 1.700 de avize de angajare în numai șase luni

În prima jumătate a anului 2026, la Iași au fost eliberate 1.738 de avize de angajare pentru cetățeni străini. Cifra arată că recrutarea internațională continuă să reprezinte o opțiune importantă pentru firmele locale. În evidențele autorităților figurau 3.140 de angajatori care depuseseră cel puțin o solicitare pentru obținerea unui aviz de muncă, număr cumulativ care nu trebuie confundat cu cel al firmelor care angajează în prezent străini.

Datele oficiale ale Inspectoratului General pentru Imigrări arată că, în 2025, Serviciul pentru Imigrări Iași a înregistrat 3.006 cereri, a emis 2.519 avize și a respins 471 de solicitări.

Construcțiile și serviciile atrag forță de muncă din Asia

Construcțiile se numără printre principalele domenii în care sunt angajați lucrători extracomunitari la Iași. Lista activităților include și HoReCa, agricultura, manipularea mărfurilor, transportul rutier și IT-ul. Un sector care a crescut puternic este cel al curieratului și livrărilor, unde autoritățile de imigrare au remarcat o majorare semnificativă a numărului de angajați străini.

În industrie și pe șantiere, nevoia de personal pune presiune asupra angajatorilor, însă statisticile publice disponibile nu indică exact câți dintre muncitorii non-UE din Iași lucrează în fabrici și câți în construcții..

România a aprobat 90.000 de lucrători străini pentru 2026

La nivel național, Guvernul a stabilit pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admiși, față de 100.000 în anul precedent. Cererea rămâne ridicată: până pe 7 iulie, Inspectoratul General pentru Imigrări emisese peste 74.700 de avize de muncă. Cele mai solicitate domenii erau curieratul, manipularea mărfurilor și construcțiile. Numărul avizelor nu reprezintă însă automat numărul persoanelor care au început efectiv lucrul.

Pentru firmele ieșene, recrutarea internațională presupune costuri suplimentare: selecție, documente, transport și, în funcție de contract, cazare. În schimb, angajatorii pot acoperi posturi rămase vacante și pot asigura continuitatea activității.

Dan DIMA