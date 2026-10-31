Alertă aeriană! O nouă dronă a intrat dinspre Republica Moldova. Au decolat avioane F-16

Potrivit informațiilor transmise de autorități, în după-amiaza zilei de 31 octombrie, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat inițial o țintă aeriană care evolua la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii, fiind în serviciul de luptă Poliție Aeriană. Ulterior, alte două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, alături de un elicopter IAR-330 SOCAT.

RO-Alert, transmis în șase județe

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la măsurile de alertare a populației.

Primul mesaj RO-Alert a fost transmis în nordul județului Iași, la ora 17:04. Avertizarea a fost extinsă ulterior pentru județul Neamț, la ora 17:27, și pentru județul Vaslui, la ora 17:53.

Alte mesaje au fost transmise pentru populația din Botoșani, la ora 18:10, și Bacău, la ora 18:15. La ora 18:44, alerta aeriană a fost extinsă și pentru județul Suceava.

Potrivit informării, o nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova.

Ce trebuie să facă populația

Autoritățile le recomandă cetățenilor să își păstreze calmul, să urmărească mesajele oficiale și să respecte indicațiile transmise prin RO-Alert.

În cazul în care observă obiecte căzute din spațiul aerian, oamenii nu trebuie să se apropie de acestea, ci să anunțe imediat autoritățile prin apel la 112. De asemenea, populația este îndemnată să evite distribuirea informațiilor neverificate.

Autoritățile au anunțat că vor reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile informații suplimentare.