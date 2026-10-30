Iașul, sub restricții de circulație. Zeci de străzi afectate duminică de „Run Iași”

Șoferii din Iași trebuie să se pregătească pentru restricții importante de circulație duminică dimineață! Competiția sportivă „Run Iași”, organizată pe 1 noiembrie 2026, va afecta traficul pe mai multe artere din oraș, inclusiv în zona centrală. Restricțiile sunt programate între orele 6:30 și 11:30, iar circulația va fi restricționată sau închisă în funcție de desfășurarea curselor și de poziția ultimului alergător.

Evenimentul ajunge la cea de-a doua ediție și este organizat de Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Asociația Ice Swimming & Open Water și cele cinci universități ieșene. Startul este programat la ora 9:00, în Parcul Regina Maria, sub sloganul „Un oraș, 5 universități, sute de mii de pași împreună”.

Ce străzi din Iași vor fi afectate

Restricțiile de trafic vor viza următoarele artere și tronsoane:

Bulevardul Regele Ferdinand I al României, între strada Palat și strada Alexandru Ipsilanti;

Podul Cantemir;

Strada Palat, între strada Sfântul Lazăr și strada Anastasie Panu;

Strada Anastasie Panu, între strada Palat și strada Sfântul Lazăr;

Strada Iancu Bacalu, între strada Palat și strada Sfântul Andrei;

Strada Achim Stoia;

Strada C. Negri, între strada Armeană și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt;

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt;

Strada I. C. Brătianu, între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Cuza-Vodă;

Strada Agatha Bârsescu, între strada I. C. Brătianu și strada Matei Millo;

Strada Matei Millo;

Strada Arcu, între strada G. Musicescu și Piața Unirii;

Strada G. Musicescu.

Transportul public, permis pe două străzi

Pe durata competiției, mijloacele de transport public vor putea circula pe străzile Arcu și Gavriil Musicescu, cu respectarea condițiilor de siguranță stabilite de autoritățile competente.

Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile anunțate și să își planifice din timp deplasările, în special dacă au drum prin centrul Iașiului în intervalul 6:30–11:30.