La Iași există un centru de consiliere gratuită

* în timp ce autoritățile încearcă să elimine sălile de jocuri de noroc, telefoanele mobile deschid o altă cale către dependență * medicii ieșeni avertizează că primele experiențe cu pariurile apar uneori înaintea majoratului

Iașul a decis să interzică jocurile de noroc în spațiile fizice, dar problema riscă să rămână în casele ieșenilor. Aplicațiile de pariuri și cazinourile virtuale pot fi accesate de pe telefon, iar adolescenții care ocolesc restricțiile de vârstă ajung să joace fără ca părinții să știe. Medicii de la Institutul de Psihiatrie „Socola” atrag atenția că dependența poate începe încă din anii de școală și poate avea consecințe grave la maturitate.

Păcănelele dispar de pe străzi, nu și de pe internet

În 2026, autoritățile ieșene au inventariat aproximativ 150 de săli de jocuri, 30 de agenții de pariuri și 2.127 de aparate tip slot-machine. Consiliul Local Iași a adoptat o hotărâre de interzicere a jocurilor de noroc în municipiu, cu respectarea autorizațiilor aflate încă în perioada de valabilitate. Măsura privește însă activitățile desfășurate în locații fizice. Platformele online rămân în afara acestei interdicții locale. Astfel, chiar dacă sălile se închid treptat, pariurile continuă să fie disponibile pe internet. Pentru adolescenții din Iași, pericolul este cu atât mai mare cu cât telefonul face parte din viața lor zilnică. Reclamele la pariuri, promisiunile câștigurilor rapide și posibilitatea de a juca permanent creează condiții favorabile dezvoltării unor comportamente compulsive.

Medicii de la Socola avertizează asupra dependenței

Psihiatrul Ovidiu Alexinschi, de la Institutul „Socola” Iași, a semnalat că numeroși pacienți cu dependență de jocuri de noroc au început să joace încă din adolescență. Problema nu se limitează la pierderea banilor. Tinerii pot ajunge să mintă, să împrumute bani, să neglijeze școala și să se izoleze. Dorința de a recupera sumele pierdute îi poate împinge către noi pariuri, agravând situația. Potrivit studiului european ESPAD 2024, 25% dintre adolescenții români de 15-16 ani au participat la jocuri de noroc pe bani în ultimul an, peste media europeană de 23%. Datele sunt naționale, însă arată dimensiunea unui fenomen care îi poate afecta și pe elevii ieșeni.

La Iași există un centru de consiliere gratuită

Pentru persoanele afectate de dependență funcționează la Iași Centrul pentru Sănătate Mintală și Prevenirea Adicțiilor „Lascăr Catargi”. Acesta oferă consiliere gratuită, inclusiv familiilor, în cadrul unui parteneriat între Primărie, Institutul „Socola” și Inspectoratul Școlar Județean Iași. Tot la Iași, Salvați Copiii a organizat recent sesiuni de informare pentru părinți, în cadrul unui program destinat prevenirii comportamentelor de risc.

Specialiștii recomandă atenție la schimbările bruște de comportament, solicitările repetate de bani, tranzacțiile necunoscute și folosirea excesivă a telefonului. Aceste semne nu confirmă singure o dependență, dar pot justifica solicitarea unui ajutor specializat.

În România, minorilor le este interzis să participe la jocuri de noroc, inclusiv online. Interdicția poate fi însă ocolită prin utilizarea unor conturi aparținând adulților.

Pentru Iași, închiderea sălilor reprezintă doar o parte a soluției. Cealaltă ține de prevenție, educație și protecția copiilor în mediul digital. Altfel, păcănelele pot dispărea de pe străzi, dar pot continua să producă dependență în camerele adolescenților.

Teona SOARE