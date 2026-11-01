* o nouă premieră la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași aduce în fața publicului o poveste despre adolescență, credință, intoleranță și pericolul convingerilor transformate în arme împotriva celorlalți

Un adolescent care descoperă în Biblie răspunsul la toate întrebările, adulți incapabili să-l înțeleagă și o comunitate în care certitudinile devin periculoase. Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași propune, prin „Martiri”, o confruntare cu una dintre cele mai sensibile teme ale prezentului: radicalizarea tinerilor.

Credința poate oferi sprijin, dar poate deveni și instrumentul prin care un om ajunge să-i condamne pe ceilalți. Această tensiune se află în centrul spectacolului „Martiri”, de Marius von Mayenburg, montat de regizorul Botond Nagy la Teatrul Național din Iași. Premiera a avut loc sâmbătă, 31 octombrie 2026, la Teatru Cub, marcând revenirea regizorului după colaborarea din 2025 pentru „Femeia – câmp de luptă”, de Matei Vișniec.

Noua producție explorează mecanismele prin care nesiguranța, rușinea și dorința de apartenență pot împinge un adolescent spre extremism. Nu religia în sine este pusă sub acuzație, ci transformarea convingerilor personale în adevăruri absolute, impuse celor din jur.

Un adolescent împotriva tuturor

Benjamin Südel, personajul interpretat de Răzvan Conțu, refuză într-o zi să participe la activitățile de înot. Gestul declanșează îngrijorarea adulților, care caută explicații în problemele obișnuite ale adolescenței. Răspunsul băiatului îi surprinde: Dumnezeu.

Treptat, Biblia devine singurul său reper, iar lumea se împarte în oameni buni și răi, puri și păcătoși, vinovați și nevinovați. Ceea ce începe ca o alegere personală se transformă într-un conflict cu școala, familia și societatea.

Pentru Botond Nagy, miza depășește tema religioasă. Spectacolul vorbește despre nevoia disperată a tinerilor de a fi văzuți, ascultați și acceptați. „Mă interesează oamenii care au dreptate. Mai exact, clipa în care nevoia de a avea dreptate devine mai importantă decât omul din fața noastră”, explică regizorul.

Din această perspectivă, „Martiri” devine și o radiografie a eșecului comunicării dintre generații. Adulții încearcă să corecteze comportamentul adolescentului înainte de a înțelege ce anume îl determină să se refugieze în certitudini radicale.

O distribuție de opt actori pe scena din Iași

Spectacolul reunește opt actori ai Naționalului ieșean: Răzvan Conțu, Andreea Boboc, Petronela Grigorescu, Livia Iorga, Călin Chirilă, Cosmin Maxim, Dumitru Georgescu și Mălina Lazăr.

Traducerea textului îi aparține Elisei Wilk, dramaturgia este semnată de Diana Nechit, decorul de Raul Cioabă, iar costumele de Ioana Ungureanu. Muzica originală și universul sonor sunt realizate de Claudiu Urse, light-designul de Cristian Niculescu și video designul de Andrei Cozlac.

Scrisă în 2012, piesa dramaturgului german Marius von Mayenburg a fost montată inițial chiar de autor, la teatrul Schaubühne din Berlin. Textul și-a păstrat actualitatea prin felul în care investighează intoleranța, autoritatea și radicalizarea convingerilor.

La Iași, Botond Nagy propune o confruntare care nu oferă soluții confortabile. Dincolo de conflictul religios, spectacolul pune în discuție responsabilitatea familiei, a școlii și a comunității atunci când un adolescent începe să se îndepărteze de cei din jur.

„Martiri” poate fi văzut pe 1 și 2 noiembrie, de la ora 19:00, precum și pe 21 și 22 noiembrie, la Teatru Cub. Producția nu este recomandată persoanelor sub 16 ani.

Maura ANGHEL