* studenți, români în căutarea unui venit suplimentar și muncitori veniți din Asia străbat zilnic orașul cu biciclete, trotinete și scutere * în spatele livrărilor rapide se ascunde o piață a muncii în care câștigurile depind de comenzi, algoritmi și orele petrecute în trafic

Iașul comandă, iar livratorii aleargă. Îi întâlnim la semafoare, în fața restaurantelor, printre mașinile blocate în trafic sau pe trotuare, cu telefoanele în mâini și rucsacurile uriașe în spate. Au devenit o prezență obișnuită într-un oraș în care aproape orice poate fi adus la ușă. Pentru clienți, fiecare comandă înseamnă timp câștigat. Pentru cei care o livrează, înseamnă kilometri parcurși, cheltuieli și venituri care nu sunt niciodată sigure.

Cât câștigă un livrator în Iași

În Copou, Tudor Vladimirescu, Tătărași sau zona Palas, curierii Glovo, Wolt și Bolt Food formează o categorie profesională tot mai vizibilă. Lucrează atunci când orașul este flămând: la prânz, seara, în weekend sau pe vreme rea. Telefonul le indică următoarea destinație, dar numărul comenzilor și timpul pierdut în trafic influențează direct câștigurile.

Anunțurile de recrutare din Iași promovează venituri de 4.000–9.000 de lei lunar. Într-o ofertă publicată în octombrie 2026, firma PACS Delivery avansa câștiguri de 3.500–4.500 de lei pentru trei-cinci ore de activitate zilnică și până la 8.000 de lei pentru opt-zece ore. O altă flotă estimează pentru Iași aproximativ 40 de lei pe oră în aplicație. Din încasări pot fi reținute comisioane, taxe și costuri administrative, la care se adaugă întreținerea mijlocului de transport. Diferența dintre banii afișați în aplicație și cei rămași efectiv în buzunar poate fi considerabilă. Iar o zi cu puține comenzi nu garantează nici măcar recuperarea timpului petrecut pe stradă.

Cine sunt oamenii din spatele rucsacurilor

Livrările au devenit o soluție pentru studenții care vor să câștige bani fără un program fix, pentru cei care au nevoie de un al doilea venit, dar și pentru muncitorii străini veniți în România. Printre curieri se numără cetățeni din Nepal, Sri Lanka, India sau Bangladesh, pentru care munca în Europa reprezintă o oportunitate economică. Nu există însă o statistică publică suficient de detaliată pentru a stabili câți lucrează efectiv în livrări la Iași.

Un detaliu esențial este relația contractuală. Mulți curieri nu sunt angajați direct de platformele ale căror sigle le poartă, ci lucrează prin firme intermediare, numite flote, sau ca lucrători independenți. De aici apar diferențe privind contribuțiile, concediile, asigurările și responsabilitatea pentru cheltuieli.

Graba clientului, riscul livratorului

Munca se desfășoară într-un oraș cu trafic aglomerat și piste pentru biciclete care nu formează o rețea continuă. Livratorii circulă printre autoturisme și mijloace de transport public, uneori pe ploaie, ninsoare sau întuneric. Paradoxul este că vremea nefavorabilă poate crește interesul pentru comenzile la domiciliu tocmai atunci când deplasarea devine mai periculoasă. În plus, activitatea depinde de reguli stabilite digital. Bolt Food precizează că veniturile curierilor sunt influențate de momentul, locul și frecvența livrărilor, fiind calculate în funcție de comenzile finalizate, bonusuri și bacșișuri.

Până la 2 decembrie 2026, România trebuie să transpună Directiva europeană 2024/2831, care urmărește clarificarea statutului profesional al lucrătorilor de pe platforme și creșterea transparenței în gestionarea algoritmică a muncii.

Dincolo de aplicații și promisiunile de câștig, fenomenul ridică o problemă simplă: orașul beneficiază de servicii tot mai rapide, dar știe prea puțin despre oamenii care le asigură.

Iașul și-a transformat confortul într-o afacere. Restaurantele primesc comenzi, platformele încasează, clienții economisesc timp. Livratorii rămân cei care plătesc cu ore de muncă, kilometri și uzura propriilor vehicule. Pentru ei, fiecare minut contează. Nu pentru că a întârziat mâncarea, ci pentru că de acel minut poate depinde următorul câștig.

Dan DIMA