Haos în județ! Aproape 860 de amenzi în weekend

* valoare totală a contravențiilor se ridică la 554.537 de lei * 56 de șoferi au rămas fără permis, iar doi bărbați au fost prinși băuți la volan!

Weekend cu sute de intervenții și sancțiuni în județul Iași! Polițiștii au desfășurat 22 de acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice, iar bilanțul este unul consistent: 859 de amenzi, în valoare totală de 554.537 de lei, și 74 de infracțiuni constatate.

În cele două zile, oamenii legii au intervenit la 314 evenimente, dintre care 286 au fost semnalate prin apeluri la 112. Nici traficul rutier nu a fost ocolit de controale. Polițiștii au scos din trafic 56 de conducători auto, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce, iar 32 de autovehicule au fost oprite de la circulație. Certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea deficiențelor constatate.

Doi șoferi, prinși cu permisele suspendate

Pe 31 octombrie, un bărbat de 32 de ani a fost oprit în timp ce conducea pe Calea Chișinăului, dinspre Tomești către bulevardul Tudor Vladimirescu. Verificările au arătat că acesta avea permisul suspendat.

Un alt caz a fost înregistrat pe 1 noiembrie. Un bărbat de 30 de ani a fost oprit de polițiștii Secției 2 după ce nu ar fi acordat prioritate unei autoutilitare. În urma verificărilor, s-a constatat că și acesta avea dreptul de a conduce suspendat.

Alcool la volan: valori de 0,72 și 0,63 mg/l

Polițiștii au depistat și doi conducători auto care consumaseră alcool. Primul, un bărbat de 31 de ani, a fost oprit pe strada Sfântul Lazăr din municipiul Iași, pe 31 octombrie. Testarea a indicat 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tot pe 31 octombrie, în comuna Ion Neculce, un bărbat de 30 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambii au fost conduși la unități medicale pentru recoltarea probelor biologice, care vor stabili alcoolemia. Cercetările continuă în ambele cazuri.

Bilanțul polițiștilor arată amploarea controalelor din weekend: sute de sancțiuni, zeci de permise suspendate și conducători auto depistați încălcând grav regulile de circulație. Andrei TURCU