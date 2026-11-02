Iași, 02 noiembrie 2026

442 kg de medicamente nu și-au încheiat povestea odată cu expirarea. Antibiotice încurajează colectarea responsabilă a medicamentelor

Aproape o jumătate de tonă de medicamente și suplimente alimentare expirate sau neutilizate au fost colectate de angajații Antibiotice în cele patru ediții ale campaniei „Responsabili pentru generațiile viitoare! Colectăm responsabil medicamentele expirate!”.

Ediția din acest an s-a desfășurat în perioada 26–30 octombrie 2026, în contextul Zilei Naționale a Sustenabilității, celebrată anual pe 27 octombrie. Angajații au avut la dispoziție un punct de colectare special amenajat la sediul companiei din Iași, unde au adus 134 kg de medicamente și suplimente alimentare. Acestea au fost predate ulterior unui operator specializat pentru eliminare în condiții de siguranță.

Unul dintre obiectivele campaniei a fost informarea angajaților despre riscurile eliminării necorespunzătoare a medicamentelor și despre importanța colectării separate a acestora.

Totodată, campania le-a oferit angajaților prilejul de a transforma responsabilitatea față de mediu într-un obicei pe care îl pot transmite mai departe, în familie și în comunitate.

În cele patru ediții ale campaniei, angajații Antibiotice au predat în total 442 kg de medicamente expirate. Cantitatea a crescut cu 41%, de la 95 kg în 2023 la 134 kg în 2026, reflectând implicarea tot mai mare a angajaților în această inițiativă. Acest fapt reflectă implicarea tot mai mare a angajaților Antibiotice în această acțiune de colectare responsabilă a medicamentelor.

Campania îi aduce împreună pe farmaciști, studenți și angajați

În edițiile din 2025 și 2026, studenți ai Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, participanți în proiectul AntibioticeSkills al companiei, proiect care pregătește studenții pentru piața muncii, s-au implicat voluntar în campania de informare și colectare a medicamentelor expirate sau neutilizate.

Sub îndrumarea mentorilor din Antibiotice, studenții au lucrat alături de farmaciștii companiei și de specialiștii din departamentele Sustenabilitate, Protecția Mediului, Logistică și Depozitare. Campania le-a oferit ocazia să înțeleagă cum se colectează corect medicamentele expirate sau neutilizate și de ce acest lucru este important pentru protejarea mediului. Mesajul este relevant pentru fiecare dintre noi: medicamentele expirate sau neutilizate nu se aruncă la gunoi ori în canalizare. Substanțele active pot ajunge în apă și sol, afectând ecosistemele și calitatea resurselor de apă. Colectarea separată și predarea lor pentru eliminare în condiții controlate contribuie la protejarea mediului.

Un gest pe care îl putem face cu toții

Fiecare dintre noi poate avea acasă medicamente expirate sau pe care nu le mai folosește. Le putem preda la punctele de colectare amenajate în spitalele publice și private, pentru a fi eliminate în siguranță. Astfel, contribuim împreună la protejarea mediului și a apei de care avem nevoie în fiecare zi.

Lansată în anul 2023, această inițiativă răspunde preocupărilor stakeholderilor Antibiotice exprimate în consultările pentru elaborarea raportului de sustenabilitate al companiei.