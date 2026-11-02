Autostrada Bacău - Brașov, împinsă spre 2036!

* vești proaste pentru unul dintre proiectele rutiere așteptate în zona Moldovei * studiul de fezabilitate pentru Autostrada Brașov - Bacău va fi finalizat abia în martie 2028, cu peste un an mai târziu decât termenul prevăzut inițial * întârzierea se reflectă și în calendarul întregului contract, care se întinde acum până în aprilie 2036, față de februarie 2035, cât era stabilit la început

Potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), progresul activităților aferente studiului de fezabilitate a ajuns la 52,35%. Investigațiile geotehnice de teren sunt realizate în proporție de 74,32%, iar ridicările topografice au fost finalizate integral. În schimb, încercările de laborator geotehnic ajunseseră la numai 38,60% din cantitatea totală de foraje, conform datelor prezentate pentru jumătatea lunii octombrie.

Contractul pentru elaborarea studiului a fost semnat la 22 iulie 2024 cu firma Consitrans SRL și are o valoare de 81,2 milioane de lei, fără TVA. Ordinul de începere a fost emis la 26 septembrie 2024.

În prezent, activitățile de proiectare se desfășoară pe sectorul cuprins între kilometrii 13 și 41. Proiectul pentru drumuri, poduri și lucrări de consolidare este adaptat la situația reală din teren, pe baza ridicărilor topografice și a noii linii roșii. Investigațiile arheologice continuă, în timp ce activitățile de deminare sunt finalizate în proporție de 100%.

Termenul a fost împins până în aprilie 2036

Modificarea calendarului a fost oficializată prin Actul adițional nr. 3, semnat la 3 august 2026. Durata serviciilor aferente studiului de fezabilitate a fost extinsă la 41 de luni și 12 zile, iar termenul de finalizare a fost mutat de la 26 ianuarie 2027 la 9 martie 2028.

Și termenul întregului contract a fost modificat: noua dată este 7 aprilie 2036, comparativ cu 26 februarie 2035, în calendarul inițial. Contractul include și monitorizarea geotehnică, precum și asistența tehnică pe durata proiectării și execuției lucrărilor.

Plăți de 5,73 milioane de lei

Până la raportarea analizată, serviciile certificate și plătite menționate în document însumau aproximativ 5,73 milioane de lei, fără TVA. Totuși, progresul valoric al contractului era de numai 5,66%, potrivit raportului lunar pentru perioada 26 august - 24 septembrie 2026.

Acest procent nu trebuie confundat cu progresul de 52,35% al activităților aferente studiului de fezabilitate: cei doi indicatori măsoară lucruri diferite.

Autostrada Brașov - Bacău rămâne, așadar, în etapa de studii și proiectare, iar calendarul actual prevede finalizarea întregului contract în 2036. Datele prezentate nu indică însă un termen de deschidere a autostrăzii pentru circulație. Daniel BACIU