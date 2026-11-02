Manuscrisele lui George Enescu ajung la Palatul Culturii

Manuscrisele lui George Enescu, alături de partituri, fotografii, obiecte personale şi alte bunuri de patrimoniu care au aparţinut compozitorului, vor fi aduse temporar la Iaşi, începând din luna noiembrie. Colecţia Muzeului Naţional „George Enescu” va fi depozitată la Palatul Culturii, unde va fi păstrată pe durata lucrărilor de restaurare a muzeului din Bucureşti.

Complexul Muzeal Naţional Moldova va prelua colecţia în custodie temporară, pentru a asigura condiţii adecvate de conservare. Printre bunurile transferate se numără manuscrise muzicale ale lui George Enescu şi ale altor compozitori, partituri, corespondenţă, fotografii, cărţi de patrimoniu, tablouri, obiecte de artă decorativă, mobilier, instrumente muzicale şi obiecte personale ale compozitorului. Colecţia cuprinde şi plăci de gramofon, discuri de vinil, diplome şi documente de arhivă.

Bunurile vor rămâne în custodia muzeului ieşean până la finalizarea lucrărilor de restaurare a Palatului Cantacuzino şi a Casei memoriale George Enescu, după care vor reveni la Muzeul Naţional „George Enescu”. Laura RADU