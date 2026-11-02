Ansamblul „Ciureana” a cucerit trofeul Festivalului „Regina Maria”

Bucurie uriașă pentru comunitatea din Ciurea! Ansamblul Folcloric „Ciureana”, din cadrul Centrului Cultural „Cela Neamțu”, a câștigat trofeul celei de-a VII-a ediții a Festivalului-Concurs de Etnografie și Folclor „Regina Maria”, desfășurat pe 1 noiembrie 2026, în comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău.

Performanța tinerilor artiști aduce în prim-plan talentul și munca depusă pentru păstrarea tradițiilor populare românești. Ansamblul, susținut de Primăria și Consiliul Local Ciurea, a reușit să se impună în cadrul competiției și să aducă acasă cel mai important trofeu al festivalului.

Veștile bune nu se opresc aici! Cezara Chiroșcă a obținut locul al III-lea la secțiunea soliști vocali, categoria de vârstă 11–14 ani, confirmând că pasiunea pentru cântecul popular și talentul tinerelor generații merită apreciate și încurajate.

În spatele acestor rezultate se află ore întregi de repetiții, multă muncă, emoții și dedicare, dar și sprijinul părinților și îndrumarea celor care îi ajută pe copii să-și dezvolte talentul.

Reprezentanții comunității au transmis felicitări tuturor membrilor Ansamblului „Ciureana”, tinerei soliste Cezara Chiroșcă, coregrafului Șerban Enachi și tuturor celor care au contribuit la această reușită.

Prin trofee și premii, tinerii din Ciurea duc mai departe cântecul, dansul și portul popular românesc, demonstrând că tradițiile rămân vii atunci când sunt transmise cu pasiune din generație în generație. Carmen DEACONU