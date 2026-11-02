Ieşeni, ministrul Sănătăţii vrea fotografii şi comentarii cu mâncarea din spitale!

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le cere pacienţilor şi aparţinătorilor să trimită fotografii cu mâncarea primită în spitale, pentru a vedea ce ajunge efectiv în farfuriile bolnavilor. Oficialul vrea să afle atât unde hrana este de calitate, cât şi în ce unităţi sanitare pacienţii primesc porţii insuficiente sau mâncare necorespunzătoare. Pentru spitalele unde situaţia este gravă, ministrul are şi un mesaj direct pentru manageri, „să mănânce cot la cot cu pacienţii exact ceea ce li se serveşte acestora”.

Alexandru Rogobete susţine că alimentaţia bolnavilor nu trebuie tratată ca o simplă problemă administrativă, ci ca parte a îngrijirii medicale. Calitatea hranei influenţează recuperarea, eficienţa tratamentului şi starea generală a pacienţilor. „N-am uitat şi nu m-am oprit! Mâncarea din spitale rămâne o prioritate pentru mine! Modul în care este preparată şi servită masa în spitalele din România nu este un detaliu administrativ. Este o chestiune de respect, de demnitate şi, mai ales, de îngrijire medicală. Alimentaţia pacientului este parte a actului terapeutic!”, a transmis ministrul.

Acesta a lansat un apel public prin care îi încurajează pe pacienţi şi aparţinători să posteze fotografii cu mesele primite în spitale, precizând şi numele unităţii sanitare.

El vrea ca problemele să fie semnalate direct, fără rapoarte care să ascundă realitatea din spitale. Pentru unităţile în care pacienţii primesc mâncare de slabă calitate, insuficientă sau servită în condiţii necorespunzătoare, Rogobete le transmite managerilor să încerce personal meniurile oferite bolnavilor. „Acolo unde pacienţii primesc mâncare de proastă calitate, insuficientă sau servită necorespunzător, îi invit pe managerii spitalelor să se aşeze la masă şi să mănânce cot la cot cu pacienţii exact ceea ce li se oferă acestora!”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Pacienţii reclamă bugetul prea mic pentru hrană

Apelul ministrului a adus în discuţie şi problema banilor alocaţi pentru mesele bolnavilor. În comentariile la postarea sa, mai mulţi utilizatori au atras atenţia că suma de 22 de lei pe zi pentru hrana unui pacient este insuficientă pentru asigurarea a trei mese. „Poate măriţi şi costul mâncării de la 22 la 30-40 pe zi. Inflaţia a erodat. Ce poţi face cu 22 lei pe zi mâncare pentru un pacient când în puşcării prima de hrană trece de 50 lei? Şi mănâncă mai bine ca un pacient”, a scris Pop Florin.

Un alt comentariu atrage atenţia asupra sumei care revine pentru fiecare masă: „Statul alocă 22 lei/zi/pacient. 22 lei pentru trei mese... ce poţi mânca de 7,33 lei? E greu cu banii ăştia... Ar trebui minimum vreo 50 lei”, a transmis Ioja Gabriel.

Nemulţumirile readuc în discuţie nu doar calitatea alimentelor şi modul în care sunt pregătite mesele în spitale, ci şi nivelul finanţării. În condiţiile în care bugetul zilnic trebuie să acopere trei mese, pacienţii consideră că suma actuală nu mai este suficientă. Laura RADU