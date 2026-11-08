* de la romane și poezie la traduceri și critică literară, doisprezece autori au fost recompensați de Uniunea Scriitorilor din România pentru contribuțiile lor la literatura contemporană

Iașul a găzduit cea de-a XI-a ediție a Galei Naționale „Scriitorii Anului”, organizată în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei. Evenimentul a avut în prim-plan 12 laureați desemnați lunar, din noiembrie 2025 până în octombrie 2026, dintre care juriul urma să aleagă câștigătorul Marelui Premiu „Scriitorul Anului 2026”.

Doisprezece scriitori, douăsprezece distincții

Gala Națională „Scriitorii Anului” a reunit autori apreciați pentru volume de proză, poezie, eseistică, traduceri și cercetare literară. Selecția a fost realizată de un juriu național, pe baza aparițiilor editoriale și a contribuțiilor la viața culturală.

Primul laureat al ediției a fost Ion Manolescu, desemnat Scriitorul lunii noiembrie 2025 pentru romanul Ceilalți, publicat la Editura Nemira. Cartea a fost apreciată pentru construcția narativă și perspectiva asupra societății românești contemporane.

În decembrie, distincția i-a revenit lui Alexander Baumgarten, coordonatorul primei traduceri integrale în limba română a lucrării Summa Theologica, de Toma d'Aquino, apărută la Editura Polirom.

Anul 2026 a început cu premierea lui Valentin Constantin, autorul volumului de eseuri De ce privim în direcția greșită, publicat la Humanitas.

În februarie, juriul a ales-o pe Simona Modreanu, pentru lucrarea Baudelaire. Metamorfoze și anamorfoze, dar și pentru activitatea de promovare a literaturii române în cadrul Editurii Junimea din Iași.

Proză, poezie și cărți care au atras atenția juriului

Robert Șerban a obținut distincția lunii martie pentru volumul de proză Știu pe cineva, apărut la Polirom. În aprilie, premiul a mers către Mihai Firică, autorul volumului de poezie Cartea zilelor care n-au fost, apreciat și pentru implicarea în programele culturale ale Uniunii Scriitorilor.

Luna mai l-a adus în prim-plan pe poetul Mircea Bârsilă, recompensat pentru Strigătul din oglindă, un volum remarcat pentru expresivitatea și sensibilitatea versurilor.

În iunie, Andreea Răsuceanu a fost desemnată laureată pentru romanul Hemiptera, construit în jurul unor teme precum iubirea, moartea și trecerea timpului.

Premiul lunii iulie i-a revenit lui Mircea A. Diaconu, pentru volumul Bucovina. Fals tratat de gastronomie și istorie politică, în care identitatea regională este analizată prin istorie și antropologie culturală.

Ultimii trei laureați ai Galei de la Iași

În august, juriul l-a recompensat pe Markó Béla, pentru întreaga operă poetică și pentru proiectul „Interferențe literare româno-maghiare”.

Septembrie a adus-o printre laureați pe Hanna Bota, autoarea romanului Cușca, publicat la Editura Polirom.

Ultima distincție lunară, cea din octombrie 2026, a fost acordată lui Valeriu Stancu, pentru activitatea de traducere literară, inclusiv pentru volumul Pușca insomniacă al lui Arthur Rimbaud, și pentru recunoașterile internaționale obținute.

Marele Premiu „Scriitorul Anului 2026”

Cei 12 laureați au intrat în selecția finală pentru Marele Premiu al Galei, acordat prin votul unui juriu prezidat de Varujan Vosganian, președintele Uniunii Scriitorilor din România.

Din juriu au făcut parte Gabriela Gheorghișor, Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Angelo Mitchievici, Irina Petraș și Vasile Spiridon.

Gala Națională „Scriitorii Anului” este organizată de Uniunea Scriitorilor din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Casa de Cultură „Mihai Ursachi”. Proiectul a ajuns la ediția a XI-a, iar la ediția precedentă, din 2025, Marele Premiu i-a revenit poetului Ion Mureșan.

Clara DIMA