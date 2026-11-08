* instituția britanică își propune să readucă la Iași cursurile de limba engleză, pe fondul interesului tot mai mare pentru certificările internaționale

British Council are în plan să reia, în 2027, cursurile de engleză la Iași. Intenția a fost prezentată de Abdi Hassan, directorul organizației pentru România și Bulgaria, la Palatul Braunstein.

Iașul, pe lista de extindere a British Council

Declarația a fost făcută în cadrul ceremoniei Advantage, unde peste 40 de parteneri educaționali din regiunea Moldovei au fost apreciați pentru implicarea în pregătirea candidaților la examenele Cambridge English. În acest context, Abdi Hassan a prezentat două direcții de lucru pentru perioada următoare: extinderea accesului la învățarea limbii engleze și dezvoltarea proiectelor de incluziune.

„Ne propunem să reluăm cursurile de limba engleză la Iași începând de anul viitor”, a declarat directorul British Council. Este, pentru moment, o intenție, nu lansarea unui program de înscrieri. Detaliile privind grupele de studiu, locațiile și tarifele nu au fost comunicate.

Organizația, prezentă în România de 88 de ani, are birouri la București, Iași și Cluj-Napoca. Revenirea cursurilor ar completa activitățile de examinare desfășurate în regiune.

Aproximativ 30.000 de examene și peste 4.000 de profesori formați

Potrivit datelor prezentate de Abdi Hassan, British Council a organizat în România, în 2025, aproximativ 30.000 de examene și a oferit programe de formare pentru peste 4.000 de profesori de engleză. Rețeaua de parteneri rămâne importantă mai ales în localitățile unde instituția nu poate desfășura direct toate activitățile. Directorul a atras atenția asupra diferențelor dintre orașele mari și comunitățile mici sau rurale. În centre universitare precum Iașul, competențele de limba engleză sunt mai bine dezvoltate, în timp ce accesul la cursuri și certificări este mai dificil în alte zone. Extinderea ofertei educaționale urmărește tocmai reducerea acestor decalaje.

Certificatele Cambridge, folosite la studii și angajare

Ovidiu Leonte, formator al examinatorilor IELTS din România și coordonator al examinatorilor Cambridge din Moldova, a arătat că interesul pentru testările internaționale este în creștere. Certificatele sunt folosite pentru admiterea la universități din străinătate, obținerea unor burse sau angajare. În condițiile prevăzute de metodologia în vigoare, anumite examene internaționale pot fi recunoscute și pentru echivalarea probei de competențe lingvistice de la Bacalaureat.

Alexandra Râlea, Head of Sales and Account Management, a evidențiat rezultatele bune ale elevilor români la proba de Writing din examenele Cambridge. Ea a insistat și asupra utilizării responsabile a inteligenței artificiale în școli: tehnologia trebuie să îi ajute pe profesori la clasă, nu să le ia locul. British Council continuă, în acest sens, atelierele și programele de perfecționare pentru cadrele didactice.

Pe agenda instituției se află și incluziunea. British Council a analizat dificultățile elevilor vulnerabili printr-un studiu la care au participat aproximativ 1.500 de profesori și a realizat o cercetare privind accesul persoanelor cu dizabilități în domeniul artelor.

Clara DIMA