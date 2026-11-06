Autostrada A8, un nou blocaj în instanță!

* contestația constructorilor italieni, respinsă definitiv. CNIR trebuie să reevalueze oferta pentru tronsonul spre Ungheni

Un nou episod tensionat în licitația pentru unul dintre cele mai importante tronsoane ale Autostrăzii A8. Curtea de Apel a respins, pe 5 noiembrie, ca inadmisibilă contestația în anulare formulată de Asocierea Itinera – Saipem – ICM, în disputa privind atribuirea contractului pentru Tronsonul 4 DN24 (Iași) – Vamă, care include podul peste Prut de la Ungheni.

Decizia este definitivă și reprezintă o nouă evoluție în conflictul juridic privind desemnarea constructorului pentru segmentul care va asigura legătura Autostrăzii Unirii cu Republica Moldova. Totuși, disputa nu s-a încheiat! Asocierea Itinera a depus și o cerere de revizuire, o cale extraordinară de atac distinctă de contestația în anulare, iar aceasta urmează să fie analizată de instanță pe 12 noiembrie.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) așteaptă pronunțarea instanței înainte de a clarifica următorii pași. „Așteptăm și decizia din 12 noiembrie”, a transmis Alex Lancuzov, purtătorul de cuvânt al instituției.

Până atunci, rămâne însă în vigoare hotărârea din 13 octombrie, prin care Curtea de Apel a obligat CNIR să reevalueze oferta depusă de Asocierea Itinera – Saipem – ICM.

Mai exact, instanța a anulat parțial raportul procedurii din 22 aprilie 2026, comunicările privind rezultatul licitației și documentele care au stat la baza acestora, exclusiv în ceea ce privește modul în care a fost evaluată oferta asocierii italiene.

CNIR trebuie să reia evaluarea în termen de 20 de zile de la primirea deciziei judecătorești și să emită un nou act de evaluare. Procedura de achiziție trebuie continuată pentru stabilirea clasamentului, cu respectarea hotărârilor anterioare ale instanței și a legislației privind achizițiile publice.

Contestațiile care au declanșat această nouă etapă au fost formulate de asocierile Construcții Erbașu și Concelex. În urma acestora, instanța a dispus reevaluarea ofertei Itinera, iar respingerea contestației în anulare nu modifică această obligație.

Așadar, licitația pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii A8 rămâne sub semnul incertitudinii. Următorul moment decisiv este 12 noiembrie, când Curtea de Apel va analiza cererea de revizuire depusă de Asocierea Itinera. Daniel BACIU