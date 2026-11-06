APTA avertizează: Pasajele rutiere nu rezolvă problema traficului!

* exemplul invocat este Oradea, unde, la numai două luni de la inaugurarea pasajelor de pe Calea Aradului, autoritățile au început amenajarea unei benzi suplimentare pentru accesul către centrele comerciale * Motivul? În zonă se formează deja cozi de mașini

Pasajele rutiere nu reprezintă neapărat soluția salvatoare pentru traficul sufocant din Iași. Un avertisment lansat de Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ Iași (APTA) readuce în discuție strategia de dezvoltare a infrastructurii urbane și atrage atenția asupra unei capcane în care orașele riscă să intre: construiesc pasaje pentru a fluidiza circulația, atrag și mai multe mașini, iar în scurt timp se trezesc din nou cu ambuteiaje.

Exemplul invocat este Oradea, unde, la numai două luni de la inaugurarea pasajelor de pe Calea Aradului, autoritățile au început amenajarea unei benzi suplimentare pentru accesul către centrele comerciale. Motivul? În zonă se formează deja cozi de mașini. Cu alte cuvinte, fluidizarea promisă are nevoie de o nouă fluidizare!

Reprezentanții APTA susțin că extinderea infrastructurii destinate exclusiv automobilelor poate rezolva temporar blocajele, însă nu elimină problema de fond. Mai mult, capacitatea suplimentară de circulație poate atrage și mai mult trafic, iar aglomerația reapare sau se mută în alte puncte ale orașului. Rezultatul este un cerc vicios: mai multe mașini, mai multe benzi, noi pasaje și, în final, alte ambuteiaje.

Nici pentru pietoni situația nu este întotdeauna mai bună

APTA atrage atenția asupra problemelor întâlnite la unele pasaje pietonale din Oradea, unde rampele prea abrupte, lifturile defecte sau nefuncționale transformă traversarea într-o adevărată provocare pentru persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și părinții cu copii în cărucioare.

Mesajul transmis către Iași este clar: orașul nu trebuie să copieze automat investițiile altor administrații, ci să analizeze ce soluții îi ajută cu adevărat pe oameni să ajungă mai repede și mai ușor la destinație.

APTA propune prioritizarea centurii ocolitoare, care să preia traficul de tranzit, dezvoltarea transportului public metropolitan, realizarea unor trasee pietonale accesibile și construirea unei infrastructuri sigure pentru bicicliști.

Obiectivul nu este doar să treacă mai repede mașinile prin intersecții, ci să existe alternative reale la statul în coloane. Carmen DEACONU