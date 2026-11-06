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Pagina principală Moldova Ieșean arestat după ce a provocat un accident cu 1,43 mg/l alcool în aerul expirat

Ieșean arestat după ce a provocat un accident cu 1,43 mg/l alcool în aerul expirat

Ieșean arestat după ce a provocat un accident cu 1,43 mg/l alcool în aerul expirat

Scene incredibile pe șoselele din județul Iași! Doi bărbați, de 54 și 57 de ani, au fost depistați de polițiști după ce s-au urcat la volan sub influența alcoolului. Unul dintre ei a ajuns direct în arest pentru 30 de zile, după ce a provocat un accident rutier în comuna Șipote, având o alcoolemie extrem de ridicată.

Primul caz s-a petrecut pe 20 octombrie, când bărbatul de 54 de ani conducea un autoturism în comuna Șipote și a intrat în coliziune cu mașina unei femei de 33 de ani. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Testarea cu aparatul etilotest a scos însă la iveală o valoare șocantă: 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat! Femeia implicată în accident a fost testată, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii din Hârlău l-au reținut pe bărbat pe 4 noiembrie, pentru 24 de ore, iar o zi mai târziu acesta a fost prezentat procurorilor și judecătorilor. Instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Un al doilea șofer băut a fost depistat pe 6 noiembrie, chiar în municipiul Iași. Polițiștii Biroului Rutier au oprit pentru control un autoturism care circula dinspre strada Sfântul Lazăr către strada Nicolina. La volan se afla un bărbat de 57 de ani, care emana halenă alcoolică. Aparatul etilotest a indicat 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt.

Bilanțul intervențiilor polițiștilor ieșeni este la fel de impresionant. Într-o singură zi, au fost organizate cinci acțiuni și s-a intervenit la 70 de evenimente, dintre care 61 au fost sesizate prin 112. Au fost aplicate 359 de amenzi, în valoare totală de aproape 169.000 de lei, și au fost constatate 39 de infracțiuni.

Nici în trafic controalele nu au fost lipsite de rezultate: 31 de șoferi au fost scoși din trafic, fiindu-le suspendat dreptul de a conduce, iar 19 autovehicule au fost oprite din circulație, după retragerea certificatelor de înmatriculare. Andrei TURCU

 

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