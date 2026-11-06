Și astăzi...DESPRE PADURE

Regenerarea pădurilor, conservarea si protecția acestora, în scopul dezvoltării lor durabile, constituie principalele activități ale silvicultorilor ieșeni.

Toamna se numără bobocii și silvicultorii în lunile septembrie și octombrie numără puieții, atât din plantații cât și din regenerări naturale, urmând ca, în luna noiembrie să centralizeze datele, să tragă concluziile privind rezultatele lucrărilor anilor premergători, dar și să facă programul lucrărilor pentru anul ce urmează.

Este o lucrare foarte importantă, numită CONTROL ANUAL, prin care se verifică toate regenerările și în urma rezultatelor obținute vom ști exact ce număr de puieți sunt necesari pentru completări ale regenerărilor sau ce lucrări de întrețineri sau de ajutorare a regenerărilor naturale prin extragerea semințișului neutilizabil sau pentru favorizarea dezvoltării semințișului existent.

Direcția Silvică Iași are în control etapa a II-a, la acest moment, o suprafață de 881 hectare, din care 258 hectare de regenerări naturale și 623 hectare de regenerări artificiale.

Scopul controlului este de a determina reușita regenerărilor și modul în care acestea s-au dezvoltat, precum și de a stabili lucrările ce trebuie executate în continuare, în vederea realizării compoziției țel. Controlul se efectuează pe toate suprafețele regenerate pe cale naturală, mixtă sau artificială care nu au realizat starea de masiv. Starea de masiv reprezintă momentul din care o regenerare se poate dezvolta independent.

Este nevoie de 7-8 ani ca silvicultorii să îngrijească o regenerare artificială, adică o plantație, înainte ca ea să se transforme într-o pădure tânără.

În acest an, principalul factor ce a influențat negativ plantațiile a fost seceta, în zona noastră deficitul umiditate din sol fiind deosebit de scăzut, seceta fiind puternică și extremă în Moldova cu urmări severe, pierzând total 24 ha de plantații înființate în special în anii precedenți, cu reușită nesatisfăcătoare alte 86 hectare, cu reușită bună 378 hectare și au închis stadiul de masiv un număr de 135 hectare.

Pentru regenerări naturale situația se prezintă astfel: cu reușită nesatisfăcătoare 0 hectare, cu reușită bună 155 hectare, și au închis stadiul de masiv un număr de 103 hectare.

Și rezultatele Controlului Anual ne indică faptul că regenerările naturale, comparativ cu plantațiile sunt mult mai valoroase, mai stabile fiziologic și funcțional, cu o dezvoltare net superioară. De aceea în toate situațiile posibile se preferă și se fac toate demersurile ca în primul rând să se realizeze regenerarea din sămânța arboretului matern.

Noiembrie este luna când finalizăm centralizarea datelor și pornim lucrările de scos puieții din pepiniere și de plantat de toamnă. Aceste plantații sunt net superioare în condițiile în care iarna vine cu precipitații și zăpezi ce asigură protecție dar și necesarul de umiditate din sol.

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