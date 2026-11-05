Centru Cultural Elen, inaugurat la Iași

* legăturile istorice dintre români și greci, readuse în prim-plan la Palatul Braunstein

Iașul își consolidează relațiile cu Grecia printr-un nou proiect cultural! Miercuri, 4 noiembrie 2026, primarul Mihai Chirica a primit vizita ambasadoarei Republicii Elene la București, Lili-Evangelia Grammatika, iar întâlnirea a fost urmată de inaugurarea Centrului Cultural Elen, amenajat în Palatul Braunstein.

Discuțiile au readus în atenție legăturile istorice, culturale și spirituale dintre ieșeni și poporul grec, unite inclusiv prin credința ortodoxă. Relațiile dintre cele două comunități sunt consolidate de prezența studenților greci la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, dar și de simboluri precum Piața Prieteniei Româno-Elene.

Iașul este înfrățit din 2007 cu orașul Ilioupolis, iar în 2020 Consiliul Local a aprobat și înfrățirea cu Nafplio. Acum, inaugurarea Centrului Cultural Elen deschide o nouă oportunitate pentru dezvoltarea colaborării dintre cele două țări.

Proiectul aparține Uniunii Elene din România, al cărei președinte, Dragoș Zisopol, a participat la eveniment alături de membrii comunității elene din Iași. Ambasadoarea Lili-Evangelia Grammatika a evidențiat rolul centrului în păstrarea și promovarea patrimoniului comun și a pledat pentru intensificarea cooperării economice și turistice.

Inaugurarea a fost marcată și de vernisajul expoziției fotografice „Revoluția elenă pe pământ românesc”, dedicată legăturii dintre Iași și începuturile Revoluției Grecești din 1821. Mănăstirea Trei Ierarhi este considerată unul dintre locurile simbolice ale declanșării mișcării de eliberare a grecilor.

Primarul Mihai Chirica a transmis că există premise pentru extinderea parteneriatelor culturale, academice și economice, urând succes noului centru și proiectelor care vor fi dezvoltate aici.

Inaugurarea Centrului Cultural Elen transformă Palatul Braunstein într-un nou punct de întâlnire pentru comunitatea greacă și ieșeni, cu ambiția de a duce prietenia româno-elenă dincolo de legăturile istorice și spirituale, spre proiecte concrete de colaborare. Carmen DEACONU