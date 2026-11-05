* cinema Ateneu găzduiește, între 6 și 8 noiembrie, ediția a zecea a festivalului Les Films de Cannes à Iași * șapte producții cinematografice, dintre care mai multe premiate la Cannes 2026, vor fi prezentate publicului ieșean

Cea de-a zecea ediție Les Films de Cannes à Iași începe vineri, 6 noiembrie, la Cinema Ateneu, cu o selecție de șapte producții prezentate la Festivalul de la Cannes din 2026. Timp de trei zile, publicul va putea vedea filme premiate pentru regie, interpretare sau distinse cu Grand Prix, dar și titluri din competiția oficială. Festivalul se deschide vineri, de la ora 18.30, cu „La Bola Negra”, semnat de regizorii spanioli Javier Calvo și Javier Ambrossi, recompensați ex aequo pentru regie la Cannes. Povestea, inspirată de viața și opera poetului Federico García Lorca, urmărește destinele a trei bărbați din generații diferite și felul în care schimbările istorice se răsfrâng asupra vieții intime. Filmul a obținut și Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

Sâmbătă, trei filme despre identitate, război și relații umane

Programul de sâmbătă, 7 noiembrie, începe la ora 15.00 cu „Parallel Tales”, noul film al cineastului iranian Asghar Farhadi. Isabelle Huppert, Virginie Efira și Vincent Cassel fac parte din distribuția unei povești în care o scriitoare ajunge să se implice tot mai mult în viețile oamenilor pe care îi observă. Filmul pune în discuție limitele dintre realitate și imaginație.

La ora 18.00 este programat „Coward”, de Lukas Dhont. Acțiunea urmărește doi bărbați care încearcă să le ridice moralul camarazilor prin teatru, în mijlocul războiului. Emmanuel Macchia și Valentin Campagne au primit la Cannes premiul pentru interpretare masculină. Seara se încheie, la ora 20.30, cu „La Gradiva”, debutul în lungmetraj al regizoarei Marine Atlan, câștigător al Marelui Premiu în secțiunea Semaine de la Critique. Un grup de liceeni ajunge la Pompei, iar călătoria devine prilejul unor confruntări cu propriile emoții și nesiguranțe.

Final cu filme premiate la Cannes și o propunere la Oscar

Duminică, 8 noiembrie, prima proiecție începe la ora 15.00. „El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen, îl aduce pe Javier Bardem în rolul unui regizor celebru care își revede fiica după mai bine de zece ani. Întâlnirea, petrecută pe un platou de filmare, deschide un conflict de familie rămas nerezolvat.

De la ora 18.00, „Fatherland”, regizat de Paweł Pawlikowski și premiat la Cannes pentru regie, urmărește călătoria scriitorului Thomas Mann alături de fiica sa, Erika, prin Germania de după război. La 20.30, festivalul se încheie cu „Minotaur”, filmul lui Andrey Zvyagintsev distins cu Grand Prix la Cannes și propus de Franța la Oscar. În centrul poveștii se află un om de afaceri rus confruntat cu destrămarea familiei și cu presiunile unei societăți marcate de războiul din Ucraina.

„A devenit deja o tradiție ca Cinema Ateneu să aducă la Iași atmosfera Festivalului de la Cannes. Această ediție aniversară reafirmă angajamentul nostru de a prezenta pe marele ecran titluri de prestigiu și regizori emblematici”, afirmă Andrei Giurgia, coordonatorul Cinema Ateneu.

Festivalul face parte din seria Les Films de Cannes à Bucarest, inițiată în 2010 de regizorul Cristian Mungiu, cu sprijinul lui Thierry Frémaux, delegatul general al Festivalului de la Cannes.

Maura ANGHEL