Ieșean prins băut în trafic, la Gorban. 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat!

Un șofer din Iași a fost depistat de polițiștii de frontieră în timp ce conducea sub influența băuturilor alcoolice, pe raza localității Gorban. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost oprit în trafic pe 4 noiembrie, în jurul orei 17:30, în timpul unei acțiuni de supraveghere și control desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Răducăneni.

În momentul verificărilor, agenții au observat că șoferul emana o puternică halenă alcoolică. Suspiciunile au fost confirmate de testarea cu aparatul etilotest, efectuată la Biroul Rutier Iași. Rezultatul a indicat 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care a impus recoltarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei exacte în sânge.

Bărbatul a fost condus la Institutul de Medicină Legală Iași, unde i-au fost prelevate probe biologice. Acum, acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe. La finalizarea anchetei, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cazul readuce în atenție pericolul uriaș reprezentat de șoferii care se urcă băuți la volan și pun în pericol viețile celorlalți participanți la trafic. Andrei TURCU