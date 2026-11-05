Criză de specialiști, la Iași. Companiile caută disperate ingineri, contabili și experți IT

* salariile oferite : un inginer în construcții poate încasa între 2.500 și 3.000 de euro net lunar, un contabil cu experiență poate ajunge la 2.500 de euro, iar un manager de proiect din domeniul energiei regenerabile poate depăși 5.000 de euro net * în vânzări, un key account manager poate obține între 1.500 și 2.000 de euro salariu fix, în timp ce un reprezentant de vânzări poate ajunge la aproximativ 1.000 de euro

Piața muncii din Iași ascunde un paradox spectaculos: în timp ce sute de mii de oameni își caută un loc de muncă, angajatorii întâmpină dificultăți tot mai mari în găsirea profesioniștilor de care au nevoie. Inginerii, contabilii, specialiștii în vânzări și experții IT cu pregătire avansată au devenit adevăratele „vedete” ale recrutării, iar companiile sunt nevoite să vină cu oferte salariale consistente pentru a-i convinge să-și schimbe locul de muncă.

Iașul se numără printre marile centre economice ale țării în care se desfășoară această competiție pentru angajații bine pregătiți. Cele mai mari dificultăți apar în recrutarea inginerilor în construcții, a șefilor de șantier, a managerilor de proiect, a contabililor cu experiență și a profesioniștilor din departamentele de vânzări. În IT, cererea se concentrează în special asupra specialiștilor în inteligență artificială, cybersecurity și dezvoltare de produse.

Datele pentru primele trei trimestre din 2026 arată o situație interesantă: peste 10,4 milioane de aplicări au fost înregistrate pe cea mai mare platformă de recrutare online din țară, cu 27% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. În schimb, angajatorii au publicat aproximativ 160.000 de locuri de muncă, ușor sub nivelul din 2025. Concurența este puternică pentru posturile de începători, însă specialiștii cu peste cinci ani de experiență și managerii sunt mult mai greu de convins să facă o schimbare profesională.

Salarii de la 2.500 la 5.000 de euro!

Iar salariile oferite demonstrează cât de mare este miza. Un inginer în construcții poate încasa între 2.500 și 3.000 de euro net lunar, un contabil cu experiență poate ajunge la 2.500 de euro, iar un manager de proiect din domeniul energiei regenerabile poate depăși 5.000 de euro net. În vânzări, un key account manager poate obține între 1.500 și 2.000 de euro salariu fix, în timp ce un reprezentant de vânzări poate ajunge la aproximativ 1.000 de euro.

Nici specialiștii IT nu duc lipsă de oportunități. În cazul acestora, o ofertă cu cel puțin 20% peste salariul actual poate înclina decisiv balanța în favoarea unui nou angajator.

Astăzi, companiile nu mai caută doar angajați, ci profesioniști greu de înlocuit, iar Iașul se află în centrul acestei competiții pentru talente. Raluca STROE