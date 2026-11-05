Ieșenii de la bloc ar putea să-și producă singuri curentul!

O schimbare majoră ar putea ajunge în viața milioanelor de români care locuiesc la bloc, inclusiv a zecilor de mii de familii din Iași. Două proiecte de lege depuse la Senat pe 4 noiembrie 2026 propun ca proprietarii de apartamente să poată instala panouri fotovoltaice pe propriile balcoane sau să transforme acoperișurile blocurilor în mici centrale solare, de care să beneficieze întreaga comunitate de locatari.

Inițiativele, elaborate la propunerea Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE), ar putea schimba radical modul în care ieșenii își plătesc energia electrică. Până acum, locatarii de la bloc s-au lovit de bariere legislative și administrative care le-au îngreunat instalarea unor asemenea sisteme, chiar dacă aveau balcoane bine expuse la soare sau acoperișuri potrivite pentru montarea panourilor.

Primul proiect: panouri fotovoltaice direct pe balcon!

Propunerea permite instalarea unor kituri cu maximum patru panouri, invertor de cel mult 800 VA și, opțional, baterie de stocare. Procedura ar urma să fie extrem de simplă: o notificare către operatorul de distribuție, fără aviz tehnic, studiu de soluție, taxe sau autorizație de construire. Sistemul ar funcționa fără injectarea energiei în rețea și ar avea mecanisme automate de siguranță. Potrivit estimărilor APCE, un asemenea echipament, montat într-un balcon cu expunere favorabilă la soare și asociat unei baterii, ar putea reduce factura la electricitate cu până la 40%!

Mai mult, asociațiile de proprietari și autoritățile locale ar putea impune condiții privind aspectul fațadelor, însă, în afara zonelor protejate, nu ar putea bloca efectiv montarea sistemelor.

Al doilea proiect vizează toate blocurile!

Acoperișurile și terasele ar putea deveni surse de energie pentru locatari. Cu acordul a două treimi dintre proprietari și al celor direct afectați, asociația ar putea instala panouri și deveni prosumator pentru consumul spațiilor comune: lifturi, iluminat, pompe și alte instalații. Astfel, cheltuielile blocului ar putea scădea, iar până la 85% din veniturile obținute din energia livrată în rețea ar urma să fie distribuite în beneficiul proprietarilor, prin diminuarea sumelor de plată la întreținere. Restul banilor ar alimenta fondul de reparații.

Pentru ieșeni, miza este uriașă: facturi mai mici, costuri comune reduse și posibilitatea ca inclusiv pensionarii sau familiile care locuiesc în apartamente să beneficieze de energia solară, fără să fie proprietarii unei case cu acoperiș propriu.

Proiectele au susținere parlamentară din partea unor aleși USR, PNL, UDMR, PSD și AUR, iar APCE cere ca inițiativele să fie dezbătute și adoptate cât mai repede. Atenție, însă: deocamdată sunt propuneri legislative, nu drepturi intrate în vigoare!

Dacă vor trece de Parlament și vor deveni legi, balcoanele și acoperișurile blocurilor din Iași ar putea deveni, în sfârșit, o sursă de economii pentru mii de familii.

Carmen DEACONU