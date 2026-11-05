* nouă echipe de elevi, dintre care patru din județul Iași, își prezintă proiectele tehnologice în finala națională ESET4Schools – „Idei pentru Viitor”, primul concurs STEM * premiile ajung la 7.000 de lei

O stație astronomică, un sistem de securitate pentru locuință și soluții tehnologice dedicate protejării mediului intră în competiție la Iași. Finala ESET4Schools 2026 – „Idei pentru Viitor” reunește vineri, 6 noiembrie, nouă echipe de gimnaziu din România. Elevii vor demonstra cum pot transforma cunoștințele dobândite la școală în proiecte cu aplicații practice.

Patru proiecte ieșene în finala națională

Elevii au lucrat în echipe de maximum șase membri, sub îndrumarea unui profesor mentor. În concurs nu este suficientă prezentarea unei idei: finaliștii trebuie să explice soluțiile propuse și să demonstreze funcționarea proiectelor.

Echipa „Argonauții”, de la Liceul „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului, participă cu „Stația Astronomică All-Sky”. Din aceeași unitate școlară vine echipa „Inventatorii Junior”, cu proiectul „EcoSort Junior”. Colegiul „Richard Wurmbrand” din Iași este reprezentat de „Echipa Moraru”, care a dezvoltat un sistem de securitate pentru casă. A patra echipă, „Ioanid Makers&Breakers”, de la Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” din Românești, concurează cu proiectul „SmartGrow”.

Alături de ieșeni intră în finală elevi din Galați, Vrancea, Vâlcea și Timișoara. Proiectele lor, „AQUAHOME”, „CyberShield”, „Detect.Alert.Protect.”, „Doctorul AI de Frunze” și „AERIS”, abordează domenii diferite, de la securitate și tehnologie până la monitorizarea sănătății plantelor.

Creativitatea elevilor, transformată în soluții pentru comunitate

Prin programul „Idei pentru Viitor”, ESET îi încurajează pe elevi să transforme curiozitatea, creativitatea și pasiunea pentru STEM – știință, tehnologie, inginerie și matematică – în proiecte originale, cu potențialul de a avea un impact pozitiv asupra comunității.

Competiția urmărește dezvoltarea gândirii practice, a capacității de a rezolva probleme și a colaborării între elevi. Participanții sunt provocați să identifice nevoi concrete, să propună soluții și să folosească tehnologia pentru a le pune în aplicare.

Ediția din 2026 combină o conferință, o expoziție de știință și concursul de proiecte STEM. Sunt programate și prezentări ale unor invitați din domeniile științei și tehnologiei. La Iași sunt așteptați aproximativ 300 de copii interesați de aceste domenii, alături de însoțitorii lor.

Nouă echipe concurează pentru premii de 7.000 de lei

Anunțul inițial prevedea opt finaliste. După evaluarea proiectelor, organizatorii au decis să accepte nouă echipe, deoarece punctajele ultimelor două clasate au fost foarte apropiate.

Selecția a fost realizată de cinci specialiști ESET din Statele Unite, Cehia, Slovacia și Polonia. Au fost analizate relevanța proiectelor, originalitatea soluțiilor, coerența prezentărilor, credibilitatea impactului și potențialul STEM.

La Iași, evaluarea finală revine unui juriu format din cinci reprezentanți ai mediului de afaceri și academic din România. Fiecare echipă își va prezenta rezultatele pe scenă și va avea un stand pentru demonstrații practice.

Premiul întâi este de 4.000 de lei, locul al doilea primește 2.000 de lei, iar ocupanții locului al treilea vor fi recompensați cu 1.000 de lei.

Dincolo de premii, participarea la finală le oferă elevilor ocazia să își testeze ideile în fața specialiștilor, să primească evaluări și să își exerseze capacitatea de a susține public un proiect tehnologic.

Compania ESET, specializată în securitate cibernetică, a organizat și în 2025 la Iași activități de educație digitală pentru peste 100 de elevi. Actuala ediție pune accent pe invențiile copiilor și pe aplicarea practică a cunoștințelor științifice.

Maura ANGHEL