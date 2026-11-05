* aproximativ 50 de companii moldovenești își prezintă produsele la Iași, între 6 și 8 noiembrie * schimburile comerciale dintre cele două țări se apropie de 2,2 miliarde de euro în numai opt luni

De la vin și produse alimentare până la îmbrăcăminte și cosmetice, producătorii de peste Prut caută cumpărători, distribuitori și parteneri de afaceri la Iași. Expoziția „Republica Moldova Prezintă” revine în orașul în care a debutat acum zece ani și aduce în prim-plan miza economică a relației cu România.

Iașul devine, timp de trei zile, o vitrină comercială pentru firmele din Republica Moldova. Între 6 și 8 noiembrie 2026, aproximativ 50 de companii participă la cea de-a VIII-a ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă”, organizată la Palas Mall. Deschiderea oficială este programată vineri, 6 noiembrie, în Atrium. Vizitatorii vor găsi vinuri, miere, cașcavaluri, dulciuri, fructe uscate, produse de patiserie, haine, genți, accesorii, cosmetice și obiecte artizanale.

Pentru firmele prezente, târgul reprezintă mai mult decât o ocazie de vânzare directă. Intrarea într-un lanț de magazine, un contract cu un distribuitor sau o colaborare cu o firmă din România pot transforma o participare de trei zile într-o relație comercială de durată.

Schimburi de aproape 2,2 miliarde de euro în opt luni

Dimensiunea pieței explică interesul producătorilor. Potrivit Biroului Național de Statistică de la Chișinău, în intervalul ianuarie–august 2026, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare totală de 2,24 miliarde de euro. România a absorbit 29,9% din aceste livrări, echivalentul a aproximativ 670 de milioane de euro, cu 10,6% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

În sens invers, importurile Republicii Moldova din România au reprezentat 22,9% din totalul de 6,66 miliarde de euro, adică aproximativ 1,53 miliarde. Însumate, fluxurile comerciale dintre cele două state au atins circa 2,2 miliarde de euro în primele opt luni ale anului. Sunt valori naționale, nu cifre atribuite exclusiv județului Iași.

România rămâne principala destinație a exporturilor moldovenești, iar apropierea geografică face din Iași un loc firesc pentru testarea produselor și întâlnirea potențialilor parteneri.

Din standurile de la Palas, la contracte comerciale

Pe 6 noiembrie, este programat Forumul de afaceri Republica Moldova–România. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Camera de Comerț și Industrie Iași și partenerii lor reunesc antreprenori și reprezentanți ai organizațiilor care sprijină investițiile și exporturile. Obiectivul este identificarea unor colaborări concrete, inclusiv în distribuție și dezvoltarea afacerilor.

Inițiativa are deja un istoric. Lansată la Iași în 2016, expoziția s-a extins ulterior în Brașov, Vaslui, Baia Mare și Cluj-Napoca. Potrivit Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, peste 700 de companii au fost promovate în România în decursul unui deceniu prin acest proiect.

Pentru economia ieșeană, potențialul se află în contractele care rămân după închiderea standurilor: servicii logistice, transport, depozitare, distribuție și noi parteneriate între întreprinderi. Numărul acordurilor semnate la actuala ediție și valoarea lor vor arăta cât din interesul de la târg se transformă efectiv în afaceri.

Dan DIMA