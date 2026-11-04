Pentru a doua oară în ultimul secol, patrimoniul cultural George Enescu revine la Iaşi

Patrimoniul cultural care a aparţinut marelui compozitor George Enescu a ajuns în siguranţă la Iaşi. Trei camioane încărcate cu aproximativ 6.000 de manuscrise, obiecte de tezaur şi alte mărturii ale creaţiei enesciene au sosit, în cursul serii trecute, la Palatul Culturii, unde vor fi păstrate în condiţii corespunzătoare.

Transportul bunurilor de patrimoniu, aflate în colecţia Muzeului Naţional „George Enescu” din Bucureşti, a fost asigurat de jandarmii ieşeni, care au avut misiunea de a proteja valorile pe durata deplasării. „Misiunea jandarmilor s-a desfăşurat în baza atribuţiilor legale privind paza transporturilor de bunuri şi valori, având ca obiectiv protejarea acestora pe durata deplasării”, a declarat Ema Terheş, purtătorul de cuvânt al IJJ Iaşi.

Pentru Alexandru Chituţă, managerul interimar al Complexului Muzeal Naţional „Moldova”, sosirea colecţiei la Iaşi reprezintă un moment istoric şi o mare responsabilitate pentru instituţie. „Este o zi istorică pentru Iaşi şi o imensă onoare pentru instituţia noastră. În fiecare oră, în Turnul Palatului Culturii se aude muzica de la Hora Unirii". Versurile sunt importante: Hai să dăm mână cu mână. Acest lucru l-am făcut astăzi: am întins o mână de ajutor Muzeului Naţional George Enescu din Bucureşti şi am arătat că ne pasă”, a spus Alexandru Chituţă.

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” preia astfel în custodie temporară manuscrisele, obiectele de tezaur şi celelalte piese din colecţia Muzeului Naţional „George Enescu”, salvate din condiţiile improprii în care au fost depozitate în ultimii ani. „Trei camioane încărcate cu această nepreţuită moştenire culturală sosesc astăzi la Palatul Culturii printr-un efort comun. Palatul Culturii din Iaşi îşi deschide porţile nu doar ca un spaţiu de adăpost temporar, ci ca un veritabil sanctuar al memoriei enesciene. Ne asumăm această misiune cu cea mai înaltă responsabilitate. Specialiştii noştri în restaurare, conservare şi investigaţii pe hârtie au reprezentat factorul important în alegerea Iaşului ca destinaţie sigură pentru salvarea acestor bunuri de importanţă naţională”, a declarat Chituţă.

Manuscrisele vor fi inventariate, conservate şi expuse

După inventariere şi evaluarea stării de conservare, unele obiecte vor avea nevoie de restaurare, iar altele vor fi depozitate în spaţii cu condiţii controlate. O parte dintre acestea ar putea fi prezentate publicului la Muzeul „Mihail Kogălniceanu”, dar şi într-o sală special amenajată la Muzeul Muzicii şi Tehnicii de la Palatul Culturii. „După finalizarea etapelor obligatorii de evaluare şi conservare, aceste documente extraordinare să intre într-o fază de valorificare expoziţională. Dacă piesele trebuie deparazitate sau aşa mai departe, aceste intervenţii se fac în laboratorul nostru. După aceea le vom depozita aici. Avem foarte multe spaţii care nu sunt folosite nici măcar la capacitatea de 50 sau 60%. Şi atunci vom amenaja, cu sprijinul Ministerului Culturii, o încăpere destinată patrimoniului de la George Enescu”, a explicat managerul interimar al Complexului Muzeal Naţional „Moldova”.

Totodată, printr-o colaborare cu Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi, colecţia va putea fi valorificată nu doar prin expoziţii, ci şi prin studierea creaţiei marelui compozitor.

Legătura lui George Enescu cu Iaşul are şi o semnificaţie istorică. În 1931, compozitorul a fost declarat rector de onoare pe viaţă al Academiei de Muzică şi Artă Dramatică din Iaşi, instituţie care a primit atunci numele său şi care funcţionează astăzi ca Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”.

Manuscrisele lui Enescu au mai trecut prin Iaşi în timpul Primului Război Mondial

Nu este pentru prima dată când Iaşul devine un loc de protecţie pentru patrimoniul enescian. În 1916, în timpul Primului Război Mondial, odată cu refugiul guvernului la Iaşi, partiturile şi manuscrisele originale ale compozitorului, alături de alte bunuri de valoare ale Academiei Române, au fost aduse în oraş. Ulterior, acestea au făcut parte din Tezaurul României trimis la Moscova pentru a fi ferit de trupele germane. O mare parte dintre manuscrisele muzicale au fost restituite de Uniunea Sovietică abia în 1956.

Transferul actual a fost determinat de lucrările prelungite de restaurare de la sediul Muzeului Naţional „George Enescu” din Bucureşti. Începând din 2021, colecţia fusese păstrată în containere amplasate în aer liber, în condiţii improprii conservării unor asemenea bunuri. În urma unei investigaţii jurnalistice privind situaţia patrimoniului, Palatul Culturii din Iaşi a acceptat preluarea temporară a colecţiei, pentru depozitarea acesteia în spaţii moderne, cu temperatură şi umiditate controlate. Laura RADU