* unul dintre cele mai cunoscute magazine ale Iașului de altădată, unde generații de părinți cumpărau haine și articole pentru copii, ar putea deveni o clădire cu spații comerciale, birouri și locuințe * investiția este estimată la 3,7 milioane de euro, însă proiectul nu a trecut de Comisia Monumentelor Istorice

Pe bulevardul Ștefan cel Mare, în apropierea Mitropoliei, o clădire continuă să fie recunoscută după numele magazinului care a funcționat aici cu decenii în urmă. Materna a fost unul dintre reperele comerciale ale Iașului comunist, un loc asociat cu pregătirile pentru venirea pe lume a copiilor și cu cumpărăturile pentru cei mici. Imobilul intră într-o nouă etapă. O tranzacție de milioane de euro și un proiect de reconversie ar putea schimba radical utilizarea spațiilor, fără să șteargă însă istoria locului.

Materna, magazinul care a intrat în memoria Iașului

Înaintea supermarketurilor și a marilor centre comerciale, Iașul avea magazine cunoscute după produsele pe care le ofereau. Materna era unul dintre ele. Amplasat în centrul orașului, magazinul era destinat în special articolelor pentru copii și devenise o adresă familiară familiilor ieșene. Clădirea a apărut în jurul anului 1980, într-o perioadă în care comerțul era concentrat în unități specializate. Magazinul a fost amenajat într-o construcție nouă, ridicată în completarea Casei Nicodim, edificiu interbelic aflat în vecinătatea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Istoria ansamblului este însă mai veche. Casa Nicodim, construită în anii 1936–1938 după planurile arhitectului Mihai Stoian, a fost destinată activităților Mitropoliei. Aici au existat spații pentru expunerea obiectelor realizate în mănăstiri, precum și o librărie. Numele clădirii amintește de Nicodim Munteanu, fost Mitropolit al Moldovei și ulterior Patriarh al României.

Extinderea realizată în perioada comunistă, după un proiect coordonat de arhitectul Teodor Ungureanu, a completat imaginea ansamblului. Noua construcție a primit o funcțiune comercială, iar Materna a devenit un reper al bulevardului.

După 1990, dezvoltarea comerțului privat și apariția magazinelor moderne au schimbat treptat obiceiurile de cumpărare. Materna și-a pierdut vechea identitate comercială, însă numele a rămas în memoria colectivă. Pentru mulți ieșeni, clădirea continuă să fie identificată prin ceea ce a reprezentat cândva, nu prin activitățile care i-au ocupat ulterior spațiile.

De la articole pentru copii la birouri și locuințe

În 2026, fosta Materna se află în centrul unui proiect imobiliar care propune o utilizare diferită a clădirii. Societatea Four a Mart SRL a încheiat cu Romarta o tranzacție de aproximativ 3,7 milioane de euro, cu plata eșalonată până în 2033.

Planurile de reconversie prevăd păstrarea unor spații comerciale, amenajarea de birouri și transformarea podului în spațiu locuibil. Proiectul include modernizarea interioarelor, înlocuirea șarpantei și a învelitorii, instalarea unui ascensor și montarea unor elemente publicitare. Transformarea nu este însă aprobată. Documentația prezentată Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice a fost respinsă.

Noua organizare ar putea aduce în imobil activități economice diferite de cele pentru care a fost construit. Magazinele ar continua tradiția comercială a locului, birourile ar atrage angajați și servicii, iar spațiile rezidențiale ar introduce o funcțiune suplimentară într-o zonă dominată de instituții, comerț și circulație pietonală.

Dan DIMA