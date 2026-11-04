O tânără cercetătoare de la UAIC ajunge în atenția comunității științifice internaționale

Adina Cîmpanu, doctorandă la Facultatea de Fizică, este coautoarea unui studiu realizat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a fost citat într-un articol de sinteză publicat în „Chemical Reviews”, una dintre cele mai importante reviste științifice din domeniul chimiei.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât publicația editată de American Chemical Society are un factor de impact de 64,3, cel mai ridicat din întregul portofoliu al organizației. Articolul de sinteză, intitulat „How to Engineer Biological Nanopores for Single-Molecule Capture and Discrimination”, analizează cele mai recente cercetări privind nanopori biologici utilizați pentru identificarea și studierea moleculelor individuale.

Printre lucrările de referință incluse se află și studiul echipei UAIC, publicat în 2024 în revista „ACS Applied Materials & Interfaces”. Cercetarea prezintă o metodă prin care oamenii de știință pot controla viteza de traversare a fragmentelor scurte de ADN prin canale microscopice formate din proteine, numite nanopori.

Prin modificarea structurii proteinei și ajustarea condițiilor chimice și electrice, cercetătorii au reușit să prelungească timpul necesar trecerii fragmentelor de ADN prin nanopor. Rezultatul ar putea contribui la dezvoltarea unor metode mai sensibile de analiză genetică, inclusiv pentru detectarea unor molecule precum microARN-urile și ADN-ul extracelular liber, dificil de investigat prin tehnologiile comerciale disponibile în prezent.

Studiul a fost semnat de Loredana Mereuță, Huma Bhatti, Alina Asandei, Adina Cîmpanu, Yi-Lun Ying, Yi-Tao Long și Tudor Luchian și a fost realizat la UAIC, sub coordonarea profesorilor Loredana Mereuță și Tudor Luchian, în colaborare cu cercetători de la Universitatea Nanjing din China.

Citarea în „Chemical Reviews” reprezintă o confirmare a vizibilității internaționale a cercetării ieșene și a contribuției doctoranzilor Facultății de Fizică la rezultate științifice recunoscute la nivel mondial. „Aceasta evidențiază interesul comunității științifice pentru rezultatele obținute de echipa universității”, a subliniat profesorul Tudor Luchian. Carmen DEACONU