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Naționalul încheie seria evaluărilor! Note de până la 9,70 la concursul pentru directori
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Naționalul încheie seria evaluărilor! Note de până la 9,70 la concursul pentru directori

Naționalul încheie seria evaluărilor! Note de până la 9,70 la concursul pentru directori

Ultimii candidați din seria evaluărilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școlile ieșene au trecut prin etapa de analiză a proiectelor manageriale. La Colegiul Național din Iași, unde astăzi, marți, 3 noiembrie 2026, au intrat în concurs ultimii candidați din județ, toate cele patru rezultate publicate au fost de peste 9,20. Cea mai mare notă a fost 9,70, pentru funcția de director adjunct.

Concursul pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ din județul Iași se apropie de finalul seriei de evaluări. În ultima zi prezentată, candidații de la Colegiul Național din Iași au obținut rezultate foarte bune la etapa de evaluare administrativă a proiectului planului managerial, din cadrul probei de interviu.

Cea mai mare notă, 9,70, a fost acordată unui candidat care a concurat pentru funcția de director adjunct. Un alt candidat a obținut 9,66 pentru postul de director, în timp ce un candidat înscris pentru ambele funcții a primit 9,22 pentru director și 9,24 pentru director adjunct.

Toți cei patru candidați sau candidaturi individuale consemnate în tabel au fost declarați „Promovat”.

Rezultatele vin după evaluările din zilele precedente, când mai mulți candidați din școlile și liceele ieșene au obținut note apropiate de punctajul maxim, inclusiv 9,88 la Colegiul Economic Administrativ și 9,72 la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu”.

Etapa evaluată vizează proiectul planului managerial și face parte din proba de interviu a concursului organizat în baza Procedurii nr. 516/SI/07.10.2026. Notele nu reprezintă, în sine, rezultatele finale ale concursului și nici desemnarea definitivă a câștigătorilor pentru fiecare post. Carmen DEACONU

 

 

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