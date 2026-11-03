Noi locuri de parcare, scoase la licitație în Iași

* dosarele se trimit exclusiv online!

Ieșenii din cartierele Tătărași și Cantemir au ocazia să închirieze locuri de parcare de reședință, însă trebuie să se grăbească! Primăria Iași, prin Direcția Exploatare Patrimoniu, organizează joi, 12 noiembrie 2026, trei licitații publice cu strigare pentru atribuirea a 13 locuri de parcare de pe strada Vasile Lupu și Aleea Decebal.

Prima licitație este programată la ora 10:00 și vizează două locuri, cu numerele 2 și 3, situate pe strada Vasile Lupu nr. 112A. La procedură pot participa locatarii blocurilor V1, V2, V3 și A2.

De la ora 11:00, vor fi scoase la licitație alte două locuri, numerotate 6 și 7, de pe Aleea Decebal nr. 10. Sunt eligibili locatarii blocurilor Q2, X11, Z4 și B4.

Cea mai consistentă licitație va avea loc la ora 12:00, când vor fi atribuite nouă locuri de parcare de pe strada Vasile Lupu nr. 100A: numerele 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Pot participa locatarii blocurilor L3, L4, V3 și V4.

Cei interesați trebuie să transmită documentația necesară în format electronic, scanată, la adresa de e-mail licitatii.camera15@gmail.com. Termenul-limită pentru înscriere este marți, 10 noiembrie 2026, ora 13:00.

O regulă importantă: fiecare unitate locativă se poate înscrie pentru un singur loc de parcare. Prin urmare, locatarii trebuie să verifice dacă blocul în care locuiesc se regăsește pe lista celor eligibile înainte de a depune dosarul.

Informații suplimentare despre documentele necesare și condițiile de participare pot fi obținute de la Direcția Exploatare Patrimoniu, la numărul de telefon 0232 264 246, interior 165.

Licitațiile se vor desfășura joi, 12 noiembrie, în ordinea orelor anunțate, iar ieșenii interesați trebuie să respecte termenul de înscriere pentru a putea participa. Carmen DEACONU