Alertă pe A8! Elemente de muniție neexplodată, descoperite în zona pădurii Boureni

Descoperire periculoasă pe șantierul Autostrăzii A8, în județul Iași! Pirotehniștii ISU au găsit opt elemente de muniție rămasă neexplodată în zona pădurii Boureni, pe unul dintre loturile sectorului Târgu Neamț – Târgu Frumos. Intervenția a avut loc pe 2 noiembrie 2026, iar specialiștii au fost nevoiți să cerceteze și să asaneze o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Descoperirea a fost una importantă: în total, echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași a identificat și ridicat opt elemente de muniție, printre care bombe de aruncător, proiectile și o grenadă antitanc.

Concret, au fost găsite trei bombe de aruncător de calibru 82 mm, una de 60 mm și una de 50 mm, un proiectil perforant de 47 mm, un proiectil exploziv de 45 mm și o grenadă antitanc.

Toate elementele au fost ridicate în condiții de siguranță și urmează să fie distruse de personalul specializat.

Pompierii atrag atenția că muniția neexplodată poate deveni extrem de periculoasă chiar și după zeci de ani. Obiectele ruginite, care pot părea inofensive, pot provoca explozii și accidente grave dacă sunt atinse, lovite sau mutate.

Avertisment pentru muncitorii de pe șantiere și cetățeni

ISU Iași le recomandă celor care descoperă obiecte suspecte să nu le atingă, să nu încerce să le transporte sau să le demonteze și să oprească orice activitate în zona respectivă. Persoanele trebuie să se îndepărteze și să anunțe imediat autoritățile la numărul 112.

Avertismentul este deosebit de important pentru operatorii de utilaje și muncitorii care execută lucrări de excavare, săpare sau nivelare. În cazul unei asemenea descoperiri, lucrările și utilajele trebuie oprite imediat, iar personalul evacuat din zona periculoasă.

Andrei TURCU