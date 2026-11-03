* Casa de Cultură a Studenților Iași aduce pe scena Sălii Gaudeamus un spectacol care reunește muzica live, teatrul, dansul modern și folclorul

Muzică, teatru, dans și folclor într-o singură producție artistică. Miercuri, 4 noiembrie 2026, de la ora 19:00, Casa de Cultură a Studenților Iași prezintă „The Greatest Show – The Musical”, un spectacol realizat de tinerii din cluburile instituției. Evenimentul, organizat în cadrul Zilelor Casei de Cultură a Studenților, propune o formulă scenică în care artiștii colaborează pentru a construi o poveste comună, dincolo de succesiunea obișnuită a momentelor artistice.

Un musical care aduce împreună toate cluburile artistice

Spectacolul continuă o tradiție a instituției: realizarea unor producții sincretice, în care membrii cluburilor artistice lucrează împreună, iar disciplinele se completează reciproc. De această dată, organizatorii au ales formula musicalului, care permite integrarea interpretării muzicale, a mișcării scenice și a jocului actoricesc într-un concept unitar.

„Spectacolele sincretice au devenit, în ultimii ani, o tradiție a Casei de Cultură a Studenților Iași și un reper al evenimentelor dedicate Zilelor instituției. Ne dorim ca fiecare ediție să aducă o perspectivă artistică nouă, să valorifice diversitatea talentelor din cadrul cluburilor noastre și să ofere publicului o imagine cât mai complexă a activității culturale pe care o desfășurăm”, a declarat Mihaela Cojocaru-Croitoriu, directorul Casei de Cultură a Studenților Iași.

De la muzică live la street dance și folclor

Producția mobilizează toate cluburile artistice și de voluntariat ale instituției. Pe scenă vor contribui ConceptArt Iași, coordonat de Daniel Moisii, Clubul de Chitară/Petran Music School, coordonat de Petran Paveliuc, și Ansamblul Folcloric „Doina Carpaților”, coordonat de Mihaela Cojocaru și Ciprian Chitu.

Lor li se alătură Teatrul Ludic, coordonat de Andrei Ciobanu, The Sky Dance, coordonat de Adrian Ștefan, Tazu Dance – Street Dance Iași și Clubul de Muzică „Richard Oschanitzky”. Clubul Fabrica de Voluntari, coordonat de Adrian Caliman, participă, de asemenea, la realizarea evenimentului.

Scopul artistic este integrarea acestor stiluri într-o reprezentație coerentă, în care muzica, dansul și teatrul nu funcționează independent, ci construiesc împreună atmosfera și povestea spectacolului.

„Prin «THE GREATEST SHOW – THE MUSICAL», ne propunem să aducem în fața publicului o producție în care fiecare moment artistic contribuie la construirea unei povești scenice. Întâlnirea dintre stiluri, ritmuri și interpretări oferă spectacolului dinamism și expresivitate, punând în valoare atât talentul individual, cât și capacitatea tinerilor de a crea împreună”, a explicat Petran Paveliuc, referent cultural al CCS Iași.

Spectacolul este organizat de Casa de Cultură a Studenților Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Maura ANGHEL