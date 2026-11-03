USV Iași, partener activ în promovarea inovării în domeniul panificației Bimbo Romania’s TOP Baker 2026

Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) se alătură Bimbo Romania’s TOP Baker 2026, o competiție dedicată inovației, creativității și performanței în industria panificației, desfășurată în perioada 2–4 noiembrie 2026. Prin implicarea sa în acest proiect, USV Iași contribuie la crearea unui cadru de colaborare între mediul academic și industrie, în care expertiza științifică, tradițiile gastronomice locale și viziunea asupra produselor viitorului se întâlnesc pentru a încuraja dezvoltarea unor concepte inovatoare, cu potențial real de piață.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Grupo Bimbo, cel mai mare producător de produse de panificație din lume și lider global al industriei, alături de RO.aliment, Asociația de Nutriție, Nutrienți și Sănătate (ANNS) și Facultatea de Agricultură din cadrul USV Iași.

Parteneriatul reunește expertiza unui lider mondial în panificație, experiența în organizarea de proiecte dedicate industriei alimentare și competențele mediului academic, având ca obiectiv stimularea inovației, susținerea cercetării aplicate și dezvoltarea unor produse de panificație cu potențial real de piață.

O dimensiune importantă a competiției este colaborarea cu mediul academic, concretizată prin implicarea Facultății de Agricultură din cadrul USV Iași, atât prin contribuția sa științifică și expertiza de specialitate, cât și prin participarea directă a studenților. Astfel, trei dintre cele 16 echipe înscrise în competiție sunt formate din studenți, care au oportunitatea de a-și transpune cunoștințele teoretice și competențele practice în proiecte inovatoare, evaluate după criterii profesionale, în cadrul unei competiții susținute de liderul mondial al industriei de panificație.

Sub tema „Moștenire locală în produse pentru viitor”, competiția aduce în prim-plan creativitatea și inovația în panificație, valorificând tradițiile, ingredientele și patrimoniul gastronomic local ca surse de inspirație pentru dezvoltarea unor produse adaptate preferințelor consumatorilor de astăzi și de mâine. Evaluarea produselor urmărește atât relevanța față de tema competiției și potențialul inovator, cât și calitățile organoleptice, experiența senzorială și autenticitatea conceptului, inclusiv capacitatea fiecărui produs de a transmite o poveste și o identitate distinctă.

Ziua de 3 noiembrie va fi dedicată evaluării produselor, printr-un proces complex de analiză senzorială care reunește trei perspective complementare: cea a juriului de specialitate, a degustătorilor nativi și a degustătorilor avansați, cu experiență în evaluarea produselor alimentare. Această abordare permite o apreciere multidimensională a produselor, de la caracteristicile organoleptice și experiența de consum până la originalitatea și autenticitatea conceptelor propuse.

Implicarea Facultății de Agricultură din cadrul USV Iași consolidează dialogul dintre mediul academic și industria alimentară, oferind studenților oportunitatea de a participa direct la un proces de inovare și dezvoltare de produs, în condiții apropiate de cele ale pieței reale. Dincolo de componenta competițională, această colaborare contribuie la apropierea educației și cercetării de nevoile industriei și la formarea unei noi generații de specialiști capabili să transforme cunoștințele și creativitatea în soluții cu aplicabilitate practică.