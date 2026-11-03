* recuperarea facturilor neachitate, a împrumuturilor și a restanțelor contractuale pune presiune pe instanțele ieșene * pentru datorii de câteva sute de lei, costurile procesului pot ajunge să rivalizeze cu suma revendicată

O datorie de 500 de lei poate deveni începutul unui proces care durează luni și aduce cheltuieli suplimentare. La Judecătoria Iași, statisticile publice indică 7.676 de dosare având ca obiect cereri cu valoare redusă, înregistrate într-un interval de 12 luni, până la jumătatea lunii octombrie 2026. În spatele acestor litigii se află o problemă financiară cu efecte asupra creditorilor, debitorilor și instanțelor: recuperarea unor sume relativ mici consumă timp și bani.

Mii de cereri pentru recuperarea banilor

Instanțele ieșene continuă să înregistreze un volum ridicat de activitate în 2026. Potrivit datelor centralizate de platforma StatusDosar, pe baza informațiilor publicate pe portal.just.ro, Judecătoria Iași avea 29.199 de dosare înregistrate de la începutul anului, iar Tribunalul Iași, alte 7.627. În total, 36.826 de cauze indexate la cele două instanțe. O categorie importantă o reprezintă cererile cu valoare redusă, procedură folosită inclusiv pentru recuperarea facturilor neachitate, a serviciilor neplătite și a altor obligații bănești. La Judecătoria Iași au fost identificate 7.676 de asemenea dosare în perioada de 12 luni începută la 17 octombrie 2025. Statisticile indică și o problemă de timp. Pentru cererile cu valoare redusă, intervalul mediu dintre înregistrarea dosarului și primul termen este estimat la șase luni și 23 de zile. Așadar, chiar și o creanță modestă poate rămâne blocată luni întregi în circuitul judiciar.

O datorie de 500 de lei poate costa mult mai mult

Recuperarea banilor presupune cheltuieli încă din momentul sesizării instanței. În cazul cererilor cu valoare redusă, taxa judiciară de timbru este de 50 de lei pentru sumele de până la 2.000 de lei și de 200 de lei pentru creanțele care depășesc acest prag. Pentru ordonanța de plată, taxa este tot de 200 de lei.

Astfel, pentru recuperarea unei datorii de 500 de lei, creditorul achită inițial o taxă echivalentă cu 10% din suma solicitată, dacă folosește procedura cererii cu valoare redusă. Dacă apelează la un avocat, cheltuielile cresc în funcție de onorariul negociat. Ulterior, în cazul neexecutării hotărârii, pot apărea costurile executării silite.

Legea permite recuperarea cheltuielilor de judecată de la partea care pierde procesul, în condițiile stabilite de instanță. Totuși, câștigarea cauzei nu garantează încasarea efectivă a banilor. Dacă debitorul nu are venituri sau bunuri urmăribile, creditorul poate rămâne cu o hotărâre favorabilă, dar fără suma recuperată.

Procese simplificate pentru datorii de până la 50.000 de lei

Din mai 2025, plafonul cererilor cu valoare redusă a crescut de la 10.000 la 50.000 de lei. Modificarea legislativă permite soluționarea simplificată a unui număr mai mare de litigii financiare, procedura desfășurându-se în principal în scris, pe baza documentelor prezentate de părți.

Pentru firmele ieșene, recuperarea creanțelor reprezintă o decizie economică. Facturile restante afectează încasările și disponibilitățile financiare, însă acționarea în judecată presupune cheltuieli și perioade de așteptare. În cazul debitorilor, acumularea penalităților și a cheltuielilor procedurale poate transforma o restanță relativ mică într-o obligație considerabil mai mare.

Există și un cost suportat de sistemul judiciar. Fiecare dosar presupune activitate de registratură, verificarea documentelor, comunicări procedurale și intervenția judecătorilor. Într-o instanță cu zeci de mii de cauze anual, inclusiv litigiile financiare de mică valoare contribuie la încărcarea activității.

Dan DIMA