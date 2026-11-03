* expertiza tehnică a identificat probleme structurale și deficiențe ale sistemului de drenaj * Primăria a contractat proiectarea, dar documentația nu a trecut de Comisia Monumentelor Istorice

Râpa Galbenă, unul dintre monumentele emblematice ale Iașului, continuă să se degradeze, iar restaurarea sa rămâne fără un calendar clar. Dincolo de imaginea treptelor și a balustradelor afectate de trecerea timpului, problemele sunt mult mai complicate. Expertiza tehnică a identificat deficiențe structurale, dificultăți în evacuarea apelor și fenomene de instabilitate locală. Municipalitatea a comandat documentația necesară intervențiilor, însă proiectul a fost respins de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice în octombrie 2026. În lipsa unui aviz favorabil și a unei finanțări stabilite, monumentul rămâne într-o situație incertă.

Problema Râpei Galbene începe sub pământ

Râpa Galbenă nu este doar un ansamblu arhitectural care trebuie întreținut, ci și o construcție cu rol de susținere a unui versant. Esplanada Elisabeta a fost realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea tocmai pentru a transforma o zonă dificilă, afectată de instabilitatea terenului și de prezența apelor subterane, într-un spațiu urban funcțional.

Această particularitate explică de ce restaurarea nu poate însemna doar înlocuirea unor elemente deteriorate sau refacerea finisajelor. Apa care pătrunde în teren, presiunea exercitată asupra zidurilor de sprijin și degradarea materialelor sunt factori care trebuie analizați împreună. O intervenție limitată la suprafață nu ar rezolva problemele identificate de expertiza tehnică.

Evaluarea din 2025 a semnalat deteriorări ale structurii, deficiențe ale drenajului și instabilitate în anumite zone. Au fost constatate degradări inclusiv la elementele de susținere, scări, parapete și zidărie. Amploarea și cauzele acestora trebuie să determine soluțiile de consolidare, astfel încât restaurarea să nu ascundă probleme care pot continua să evolueze.

Municipalitatea a contractat elaborarea documentației DALI pentru 30.000 de lei, fără TVA, solicitând proiectanților cel puțin două variante de intervenție. Acestea trebuie să trateze atât stabilitatea terenului și evacuarea apelor, cât și conservarea componentelor arhitecturale.

Documentația a fost însă respinsă în ședința din octombrie a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.

Un monument de 126 de ani, fără buget pentru lucrări

Ultimele intervenții majore, realizate în perioada 2006–2007, au vizat consolidarea zidurilor de sprijin, coborârea nivelului pânzei freatice și refacerea canalizării. Faptul că problemele de drenaj și stabilitate apar din nou în evaluările tehnice readuce în discuție necesitatea unei întrețineri permanente, nu doar a unor lucrări ample efectuate la intervale de zeci de ani.

În prezent, cei 30.000 de lei contractați reprezintă numai cheltuiala pentru documentație. Costul efectiv al restaurării nu a fost stabilit public.

Dan DIMA