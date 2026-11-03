Tragedie la o trecere de cale ferată din Iași

* un biciclist de 53 de ani a fost spulberat de tren, în timp ce traversa * semnalele de avertizare ar fi fost pornite

Accident mortal în această dimineață, în județul Iași! Un bărbat de 53 de ani și-a pierdut viața după ce bicicleta pe care se deplasa a fost lovită de un tren de călători, la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Hălăucești. Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, victima ar fi traversat fără să se asigure, deși semnalele acustice și luminoase ar fi fost în funcțiune.

Alarma s-a dat în dimineața zilei de 3 noiembrie, printr-un apel la 112. Polițiștii Biroului Rutier Pașcani s-au deplasat la fața locului și au constatat că trenul care circula pe ruta Suceava–Roman a surprins și accidentat mortal un bărbat care se deplasa pe bicicletă.

Accidentul s-ar fi produs în jurul orei 07:28, la trecerea la nivel cu calea ferată dintre stațiile Muncel și Mircești, pe linia 500. Trenul de călători 11076, care circula pe relația Suceava–Galați, ar fi lovit biciclistul în momentul în care acesta încerca să traverseze liniile.

Semnalele ar fi fost în funcțiune

Conform primelor verificări, trecerea la nivel era prevăzută cu semnale acustice și luminoase, care funcționau în momentul producerii accidentului. Bărbatul s-ar fi angajat în traversare fără să se asigure, fiind surprins de tren.

La fața locului au intervenit echipaje de urgență, iar Poliția Transporturi Feroviare Pașcani a fost, de asemenea, anunțată. Din nefericire, pentru biciclist nu s-a mai putut face nimic.

Trafic feroviar afectat după tragedie

Accidentul a provocat și perturbări în circulația trenurilor. Traficul feroviar a fost restricționat, garniturile fiind direcționate pe firul I. Reprezentanții CFR au avertizat că pe distanța Muncel–Mircești pot apărea întârzieri.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.