Iașul renunță la bolizii de lux. Suceava preia ștafeta mașinilor exclusiviste!

Surpriză pe piața automobilelor de lux din România! În lista mărcilor exclusiviste înregistrate în luna octombrie 2026, Iașul nu apare deloc, în timp ce județul Suceava figurează cu trei automobile din categorii premium: un Aston Martin și două Bentley. Bucureștiul domină detașat clasamentul, cu zeci de poziții, iar alte județe din țară își fac loc pe harta mașinilor de lux.

Datele furnizate pentru luna octombrie conturează o distribuție interesantă a mărcilor exclusiviste la nivel național. Iașul lipsește complet din tabel, deși în alte județe sunt consemnate înmatriculări sau înregistrări de automobile precum Ferrari, Lamborghini, Bentley, Maserati, Rolls-Royce și Aston Martin.

Absența județului Iași ridică un semn de întrebare: au renunțat ieșenii la achizițiile de automobile de lux sau pur și simplu în octombrie nu au existat înregistrări pentru mărcile incluse în această statistică?

Suceava intră în prim-plan: trei automobile de lux

În schimb, județul Suceava apare cu trei poziții: un Aston Martin și două Bentley. Astfel, sucevenii sunt prezenți în statistica lunii octombrie cu mărci asociate segmentului auto de lux, în timp ce Iașiul nu figurează deloc în lista transmisă.

Nici județele Vaslui, Bacău sau Botoșani nu apar în tabel. În regiunea Moldovei, pe lângă Suceava, este consemnat și județul Neamț, cu un Lamborghini.

Bucureștiul domină, cu Ferrari, Bentley și Rolls-Royce

Capitala conduce detașat lista, cu 38 de poziții, printre care se regăsesc opt Ferrari, șapte Cadillac, patru Bentley, trei Aston Martin, trei Lamborghini, două Maserati și două Rolls-Royce, alături de Lincoln.

Ilfovul figurează cu trei automobile: Bentley, Ferrari și Lamborghini. Clujul are un Aston Martin și un Bentley, iar Timișul apare cu un Bentley, un Ferrari și un Pontiac.

Pe lista județelor cu automobile exclusiviste se mai află Bistrița-Năsăud, cu un Cadillac, un Lamborghini și un Maserati, dar și Bihorul, cu un Lamborghini și un Cadillac. Brașovul are un Aston Martin, Doljul un Cadillac și un Rolls-Royce, iar Prahova un Cadillac și un Maserati.

În total, tabelul cuprinde 63 de poziții din 22 de județe și municipiul București, cele mai multe fiind concentrate în Capitală.

Așadar, octombrie 2026 aduce o imagine neașteptată pentru regiunea Moldovei: Suceava și Neamț apar în statistica automobilelor exclusiviste, în timp ce Iașul lipsește complet. Datele surprind însă doar situația lunii analizate și nu demonstrează că ieșenii au vândut sau au abandonat mașinile de lux.

Daniel BACIU